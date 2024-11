Guilherme, de 18 anos, estreou pelos profissionais do Flamengo e fez gol em primeiro toque na bola - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Guilherme, de 18 anos, estreou pelos profissionais do Flamengo e fez gol em primeiro toque na bola DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 20/11/2024 21:00

Flamengo tinha tudo para sair da Arena Pantanal com uma vitória tranquila, mas desperdiçou tantas chances no primeiro tempo que quase foi punido. Mesmo jogando mal após o intervalo, o Rubro-Negro contou com o empate de um estreante nos profissionais, Guilherme, de 18 anos, e buscou a virada nos acréscimos, com Matheus Gonçalves, vencendo o Cuiabá, penúltimo colocado do Brasileirão , por 2 a 1 (Derik Lacerda fez o outro gol).

Com o resultado, o Rubro-Negro se mantém em quarto lugar, agora com 62 pontos, e não pode ser ultrapassado pelo Internacional (59). Já o Cuiabá está praticamente rebaixado.

Muitas chances perdidas

Mesmo sem cinco titulares (Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, De La Cruz e Gabigol), o Flamengo foi dono absoluto do primeiro tempo. Com dois laterais-esquerdos, Alex Sandro e Ayrton Lucas, e mais Michael e Bruno Henrique, o time de Filipe Luís promoveu um massacre com chances em profusão, que pararam no goleiro Walter, na falta de pontaria ou em preciosismo.

Com exceção de uma chegada do Cuiabá aos nove minutos, quando Derik Lacerda driblou Léo Pereira e chutou fraco, o jogo foi todo no campo de ataque rubro-negro. O caminho foi pelas duas laterais, de onde saíram as principais jogadas.



Wesley finalizou três vezes com perigo: uma para fora e duas de fora da área que obrigaram Walter a fazer boas defesas. Michael também parou em Walter em uma cabeçada e, em outros dois momentos, errou feio na hora de definir. Ayrton Lucas e Bruno Henrique também tiveram bolas que passaram perto do gol.]



Jovem estreia e faz gol pelo Flamengo



O placar em 0 a 0 ficou muito barato pela produção ofensiva, mas ao mesmo tempo é uma tônica desse elenco que costuma perder muitas chances. Para piorar, o Flamengo voltou muito mal do segundo tempo, sem conseguir imprimir a mesma pressão, mais lento e errando muito.

E pagou o preço pelas chances perdidas e a má atuação após o intervalo, com o gol de Cuiabá, aos 13. Derik recebeu lançamento, ganhou na corrida de Fabrício Bruno e abriu o placar. Momentos antes, Filipe Luís, tinha colocado Matheus Gonçalves (no lugar de Ayrton Lucas) e o jovem Guilherme, de 18 anos (Alcaraz saiu), para ver se melhorava.

E a aposta do técnico rubro-negro deu certo. O garoto Guilherme empatou aos 17, em seu primeiro toque na bola como profissional, contando com falha de Walter, após cruzamento de Bruno Henrique, que roubou a bola de Empereur. O Flamengo ainda foi salvo com a anulação do gol de Pitta, que estava impedido antes de deixar Léo Pereira no chão, aos 23.

E mesmo jogando mal, o Rubro-Negro conseguiu a virada no fim. Primeiro, quase virou com Evertton Araújo, mas o goleiro do Cuiabá salvou. Só que, aos 47, Matheus Gonçalves finalizou, após boa jogada de Michael que errava tudo, para fazer o segundo gol.

Cuiabá 1 x 2 Flamengo

Local: Arena Pantanal (MT)

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Gols: Derik, aos 13 min/2ºT (1x0); Guilherme, aos 18 min/2ºT (1x1) e Michael, aos 47 min/2ºT (1x2).

Cartões amarelos: Lucas Mineiro (CUI); Evertton Araújo e Fabrício Bruno (FLA).

Cartão vermelho: -

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon (David); Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral e Denilson (Gustavo Sauer); Clayson (Isidro Pitta) e Derik Lacerda (Jadson). Técnico: Julian Tobar (auxiliar).



Flamengo: Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Guilherme) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Michael e Bruno Henrique (Cleiton). Técnico: Filipe Luís.