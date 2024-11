Varela conseguiu segurar bem o ímpeto ofensivo de Vini Jr - Nelson Almeida / AFP

Varela conseguiu segurar bem o ímpeto ofensivo de Vini JrNelson Almeida / AFP

Publicado 20/11/2024 13:20

Varela fez ótima partida pelo Uruguai diante do Brasil, no empate por 1 a 1 entre as seleções, na última terça-feira (19), pelas Eliminatórias . O jogador conseguiu neutralizar bem Vini Jr e creditou os treinamentos diários com Bruno Henrique no Flamengo como arma para enfrentar o camisa 7 da Seleção.