Gabigol voltou a brilhar pelo Flamengo na final da Copa do Brasil, mas criou polêmica após o título e clima não é bom - Armando Paiva/Agência O Dia

Gabigol voltou a brilhar pelo Flamengo na final da Copa do Brasil, mas criou polêmica após o título e clima não é bomArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 16:39

integrante do time que fez história em 2019, lamentou a forma como o atacante, que foi Rafinha joga atualmente no São Paulo, mas acompanhou a polêmica envolvendo Gabigol e o Flamengo . O lateral-direito,, lamentou a forma como o atacante, que foi afastado dos jogos , sairá do clube onde é ídolo.

"Fiquei triste com o que aconteceu e com o Gabi também, de como ele reagiu depois do jogo. Tenho um carinho enorme, brinco que ele é meu filho. Mas não pode sair pela porta dos fundos. O que esse moleque fez pelo Flamengo e agora sair assim é chato para o futebol, para o clube e mais para ele", afirmou Rafinha em participação no podcast 'Denílson Show'.



não aprovou a atitude após a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo. Para Rafinha, o atacante errou ao criar

O experiente jogador de 39 anos, apesar de gostar muito de Gabigol,. Para Rafinha, o atacante errou ao criar a polêmica de declarar que deixaria o clube no momento de festa

"É errado o que ele falou depois do jogo. Entrou em conflito a comemoração do título com a fala dele. Conhecendo o Gabriel, eu sabia que ele ia falar aquilo, mas não naquele momento dentro do campo", disse.



Ele também criticou a postura da diretoria: "Olha os títulos que esse moleque deu para o Flamengo. Ele errou, mas está errado também o diretor, a comunicação. Tinha que chegar e falar: 'segura hoje e na quarta-feira você rasga quem você quiser na entrevista que vamos armar para você'. É um pouquinho de sensibilidade".

Por fim, o lateral elogiou muito o ex-companheiro: "Esse moleque é iluminado, é de decisão, fo..., goleador. Tem os problemas dele, o que faz fora do campo, não me interessa, mas é f...".