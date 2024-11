Pedro não joga desde setembro pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro não joga desde setembro pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/11/2024 10:06

mais participações em gols na temporada 2024: 38. Pedro evolui no trabalho de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo e, mesmo sem jogar, pode se orgulhar de uma marca importante. O centroavante do Flamengo é o jogador do futebol brasileiro com

Isso porque não atua desde 1 de setembro, na derrota do Rubro-Negro por 2 a 1 para o Corinthians, pelo Brasileirão. São dois meses em meio parado e, mesmo assim, ninguém chegou perto.

Restando poucas partidas para o fim do ano, pode-se dizer que somente dois jogadores têm a chance de alcançar Pedro. Yuri Alberto, do Corinthians, com 32 participações em gols, e Hulk, do Atlético-MG, com 30. Os dados são do 'Sofascore'.

Pedro artilheiro do futebol brasileiro



A liderança de Pedro deve-se ao grande desempenho até sofrer uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo, em treino com a seleção brasileira. Até então, eram 30 gols e oito assistências.

Em uma temporada em que os atacantes não estão brilhando tanto, Yuri Alberto chegou aos 26 gols apenas na última semana, com 10 jogos a mais. O jogador do Corinthians é quem tem a maior possibilidade de alcançar o do Flamengo.

Afinal, os terceiros colocados têm 23: Lucero, do Fortaleza, e Anselmo Ramon, do CRB.





Os jogadores com mais participações em gols

1º - Pedro (Flamengo): 38 (30 gols e 8 assistências)

2º - Yuri Alberto (Corinthians): 32 (26 gols e 6 assistências)

3º - Hulk (Atlético-MG): 30 (19 gols e 11 assistências)

4º - Flaco López (Palmeiras): 28 (21 gols e 7 assistências)

5º - Lucero (Fortaleza): 28 (23 gols e 5 assistências)