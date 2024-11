David Luiz não estará à disposição do técnico Filipe Luís nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 14:21 | Atualizado 19/11/2024 14:25

Rio - O Flamengo terá mais um desfalque para enfrentar o Cuiabá nesta quarta-feira (20): David Luiz. Com febre e mal-estar, o zagueiro permanecerá no Rio de Janeiro e não estará à disposição do técnico Filipe Luís na Arena Pantanal.

Além do defensor, o Rubro-Negro terá baixas importantes para o confronto. De la Cruz e Luiz Araújo, em recuperação de lesão, estarão de fora. Gabigol, afastado , não viajará ao Mato Grosso, mas Bruno Henrique, suspenso , embarcará no aguardo de um efeito suspensivo, segundo o site 'ge'.

O camisa 27 foi punido com dois jogos de suspensão após entrada dura em Matheuzinho, do Corinthians, no duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil . Na ocasião, levou cartão vermelho direto.