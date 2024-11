Comemoração de Bruno Henrique, do Flamengo - Aizar Raldes/AFP

Publicado 19/11/2024 18:02

Rio - Reforço no Flamengo para a partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão. O Rubro-Negro conseguiu efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, com isso, o atacante Bruno Henrique fica à disposição do técnico Filipe Luís nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena Pantanal.

Bruno Henrique havia sido punido em julgamento de primeira instância com dois jogos de suspensão por conta da expulsão na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e cumpriu a automática de uma partida. Como a pena foi aplicada após o título da equipe na competição, o jogador teria de cumprir outra no Brasileirão.

A decisão que libera o camisa 27 para o duelo com o Dourado foi proferida pela auditora relatora Antonieta da Silva Pinto. Bruno Henrique viajou com a delegação rubro-negra antes mesmo do novo despacho do STJD.

