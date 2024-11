Presidente da França, Emmanuel Macron, caminhou em Copacabana com um segurança vestindo camisa do Flamengo - Reprodução de TV / CNN Brasil

Presidente da França, Emmanuel Macron, caminhou em Copacabana com um segurança vestindo camisa do FlamengoReprodução de TV / CNN Brasil

Publicado 19/11/2024 12:14

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a ser atração na praia de Copacabana, dois dias após passear de terno na noite de domingo (17) . Desta vez, ele acordou cedo para correr e um segurança chamou a atenção por estar com a camisa do Flamengo

A imagem viralizou na internet, com muitos rubro-negros comentando e exaltando a internacionalização do clube.

Segurança do Macron de Manto Sagrado… https://t.co/SBAza13NlG — Violino e Adílio Eternos (@Redblackpill83) November 19, 2024

#G20Brasil: Segurança do Presidente Macron vestido com o Manto

Rio de Janeiro é lindo https://t.co/nk2dUHXiXv — Jô Poubell(@JoPoubell) November 19, 2024

pois bem se n eh o segurança do macron vestindo o manto sagrado https://t.co/FZ3zvxn0Yc — rebs (@lesbihonesti) November 19, 2024

Macron saiu do hotel Fairmont antes das 7h, de short e camisa de malha, e correu por cerca de três quilômetros pela orla de Copacabana e Ipanema.

O presidente francês participa, nesta terça, do último dia de encontro da Cúpula dos Líderes do G-20. Na noite de segunda-feira (16), ele esteve em um jantar oferecido pelo presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva.



E no domingo, quando chegou ao Rio à tarde, aproveitou a noite, por volta das 23h, para dar um passeio na praia de Copacabana, acompanhado da mulher, Brigitte Macron, e de poucos seguranças. A cena chamou a atenção de muitos populares e alguns tiraram selfies com o político.