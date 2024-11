Projeto do estádio do Flamengo ainda será finalizado - Divulgação / Flamengo

Projeto do estádio do Flamengo ainda será finalizadoDivulgação / Flamengo

Publicado 18/11/2024 11:50

O Flamengo planeja inaugurar seu estádio em novembro de 2029 e, para isso, espera iniciar as obras no terreno do Gasômetro em maio de 2026. A expectativa é utilizar o próximo ano para finalizar o projeto, garantir as licenças e outros trâmites burocráticos e executivos necessários.



remoção da megaestrutura de gás do terreno. Esse processo Um passo importante nos próximos meses e que não depende do clube é a. Esse processo ficará a cargo da Prefeitura do Rio , como informou o prefeito Eduardo Paes.

"Está projetado pra que a gente tenha três anos de obra. Então, se a gente entrega em novembro de 2029, vamos começar as obras em maio de 2026. Pra sempre ter uma gordurinha", disse o vice de patrimônio do Flamengo, Marcos Bodin, em entrevista à CNN.

Pela previsão da diretoria rubro-negra, as obras do estádio e de todo o complexo em volta deve chegar a um valor final entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.



A capacidade ainda não está definida, e depende do aval do Corpo de Bombeiros. O projeto ainda não está finalizado, mas a capacidade será entre 70 mil e 80 mil.

O estádio do Flamengo



arrematou pela proposta mínima, de quase R$ 138,2 mil. Sonho antigo, a construção de um estádio próprio virou real após o Rubro-Negro vencer o leilão do terreno do Gasômetro , em 31 de agosto. Único concorrente, o clube

Posteriormente, o Flamengo fechou um acordo com a Caixa Econômica Federal, proprietária do terreno que não queria vender por esse valor, mas viu a Prefeitura do Rio desapropriar o espaço para fazer o leilão. O processo foi para a Justiça, mas as partes se acertaram e o clube aceitou pagar mais R$ 23,9 milhões ao banco, além de um valor de perícia judicial de R$ 7,9 milhões.