Em ação pela seleção brasileira no duelo com o Uruguai, em Salvador, Gerson marcou seu primeiro gol com a camisa verde e amarelaNelson Almeida/AFP

Publicado 19/11/2024 23:45

Salvador - Na luta pela aproximação das primeiras posições das Eliminatórias, a seleção brasileira tropeçou mais uma vez e segue devendo quanto à desempenho, finalizando em baixa seu calendário de 2024. Na noite desta terça-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Brasil saiu atrás do placar, mas conseguiu arrancar o empate em 1 a 1 com o Uruguai, com lindo gol de Gerson, na segunda etapa. Valverde foi quem inaugurou o marcador para a Celeste.

Com o resultado, a Seleção fica apenas na quinta colocação das Eliminatórias com 18 pontos somados. O próximo compromisso será apenas no dia 20 de março de 2025, contra a Colômbia, fora de casa.

Precisando de uma atuação empolgante após o segundo tempo apagado no empate com a Venezuela, o Brasil encontrou muita dificuldade diante da Celeste, que não abriu mão de seu jogo com as linhas buscando ocupar espaço à frente. Na construção, o time de Dorival Júnior foi abaixo do esperado na primeira etapa.



Mais um vez o Brasil teve a posse de bola, rondou a área do adversário, mas abusou dos erros no terço final. Assim como nos compromissos recentes, o jogo mais centralizado com pouco apoio dos laterais, Danilo e Abner, prejudicou.



Na primeira etapa, apesar de ter mais controle da partida, quem chegou com mais perigo foi o Uruguai. Além de passes no meio da defesa achando espaço, Valverde assustou a meta defendida por Ederson em cobrança de falta e finalizações para fora, que passaram à esquerda do goleiro do Brasil. A Seleção só chegou perto de abrir o placar já nos acréscimos, com cabeçada de Igor Jesus para boa defesa de Rochet após cobrança de escanteio.

Lá e cá

Logo na volta do intervalo, a Celeste abriu o placar. Com a frente da área desprotegida, Valverde, referência técnica da equipe de Marcelo Bielsa, recebeu sozinho, levou para a perna direita passando facilmente por Bruno Guimarães e acertou um lindo chute no canto esquerdo de Ederson aos nove minutos.



O Brasil não se abateu e foi em busca do empate poucos minutos depois. Aos 16, Raphinha cruzou para disputa na área e a defesa do Uruguai cortou para frente. Gerson ficou com a sobra e acertou um lindo chute, de primeira, no canto esquerdo de Rochet para deixar tudo igual na Fonte Nova.



O desempenho na segunda etapa, após o gol sofrido, melhorou e foi ponto alto da partida. Em chegadas de Vini Jr. e Gabriel Martinelli, a Seleção conseguiu finalizar da entrada da área e teve as investidas bloqueadas pela defesa. O Uruguai, a partir dos 20 minutos, passou a adotar postura conservadora buscando os espaços para o contra-ataque.



A pressão para buscar a virada foi armada na reta final. Dorival Júnior acionou todos os seus atacantes disponíveis no banco e terminou o duelo com cinco homens de frente. Ainda dependente de maior criatividade na faixa central, a equipe buscou as finalizações de fora e não conseguiu furar o bloqueio uruguaio. O empate em Salvador foi confirmado ao apito final do árbitro Piero Maza.



FICHA TÉCNICA



BRASIL 1 X 1 URUGUAI



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data e hora: 19/11 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília)

Arbitragem: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)



Gols: Gerson 16'/2ºT (BRA); Valverde 9'/2ºT (URU)



Cartões amarelos: Raphinha e Lucas Paquetá (BRA); Ugarte e Varela (URU)



BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André), Gerson (Lucas Paquetá) e Raphinha; Savinho (Estêvão), Vini Jr. e Igor Jesus (Luiz Henrique). Técnico: Dorival Júnior.



URUGUAI: Rochet, Varela, José Giménez, Mathias Olivera e Saracchi; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maxi Araújo (Cristian Olivera), Pellistri (Puma Rodríguez) e Darwin Núñez (Rodrigo Aguirre). Ténico: Marcelo Bielsa.