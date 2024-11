Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Vini Jr., jogador da seleção brasileira - Divulgação/CBF

Publicado 19/11/2024 22:30

Salvador - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou uma campanha para identificar raízes dos jogadores da Seleção. Em parceria com uma empresa de rastreamento genético, a AfricanAncestry.com, a entidade promoveu ação com o atacante Vini Jr., nesta terça-feira (19), antes da partida contra o Uruguai na Arena Fonte Nova. Foi revelado que os ancestrais do jogador do Real Madrid vêm de Camarões.

O movimento faz parte da campanha da CBF para o Dia da Consciência Negra e de Zumbi, nesta quarta-feira (20). O "Raízes de Ouro" tem como objetivo exaltar o orgulho e a história do povo afro-brasileiro, especialmente no futebol.

Sobre a ação no gramado da Fonte Nova, apenas o pai de Vini, Vinicius José Paixão de Oliveira, sabia da cerimônia. O resultado do teste de ancestralidade o pegou de surpresa.

"É importante para a gente saber onde nós viemos. São as coisas que os brasileiros, na verdade, não sabem onde veio a nossa ancestralidade, a nossa antecedência. Mas fico feliz, somos de camarões também", afirmou Vinicius José, pai de Vini Jr.

Dr. Gina Paige, fundadora e presidente da AfricanAncestry.com, destacou a revelação envolvendo o grande destaque da seleção brasileira.

"Estamos honrados em revelar as raízes africanas de Vini Jr. e de sua família, celebrando sua tenacidade e grandeza, apesar das adversidades. Acreditamos que a reconexão de Vini com suas raízes africanas é um poderoso 'ato de resistência', alinhado com sua defesa da justiça social dentro e fora dos campos de futebol."

Como parte da campanha, a CBF lançará um filme sobre a ancestralidade afrodescendente no Brasil, que será exibido pela TV Globo e compartilhado nas redes sociais com colaboração da federação de futebol de Camarões. Além disso, será exibida na fachada da sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma foto de Vini Jr. ao lado das bandeiras do Brasil e dos Camarões com a mensagem "Unidos pelo melhor craque do mundo".