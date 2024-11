Evander Holyfield e Mike Tyson são rivais históricos no boxe - AFP

Publicado 19/11/2024 21:59

Grande rival histórico de Mike Tyson, Evander Holyfield apareceu nas redes sociais convocando uma nova luta contra o antigo campeão de peso-pesado. Tyson retornou da aposentadoria na última semana, perdeu para Jake Paul, mas afirmou que esta não foi seu último embate nos ringues de boxe. Sobre um terceiro encontro com Holyfield, ele esfriou as expectativas.

Evander Holyfield publicou em sua conta no Instagram pedindo uma "trilogia". Nas duas oportunidades que teve, venceu Mike Tyson. Primeiro em 1996, conquistando o WBA, e no ano seguinte, com a desqualificação do adversário após arrancar um pedaço de sua orelha direita com uma mordida.

"Os fãs querem isso #NegóciosInacabados", escreveu Evander Holyfield, que foi respondido logo em seguida por Mike Tyson.

"Te amo, irmão. Mas a trilogia é nossa amizade."

Mike Tyson e Evander Holyfield somam juntos em seus cartéis 94 vitórias. São 50 de Tyson, além de sete derrotas, e 44 do "Real Deal", que tem 10 derrotas.