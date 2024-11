Lewis Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1 - NELSON ALMEIDA / AFP

Lewis Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 19/11/2024 19:09

Rio - A Ferrari conta os dias para contar com Lewis Hamilton. Vice-líder do mundial de construtores, a equipe italiana tem acordo com o heptacampeão para a próxima temporada e já vive a expectativa pela estreia. Em entrevista à "Grosvenor Sport", o ex-piloto Jacques Villeneuve acredita que o britânico pode se tornar o maior piloto de todos os tempos se conquistar um título com o icônico carro vermelho.

"Seria o próximo passo para que ele se tornasse o maior piloto de todos os tempos. Vencer novamente com a Mercedes não tem nenhuma função, mas vencer com a Ferrari? Não há nada melhor no mundo depois disso. Se ele conseguir, será imbatível para sempre. Ele colocará seu nome nisso. Se não vencer, seus recordes ainda estarão lá. É apenas o último passo, então vale a pena correr o risco", disse.

Jacques Villeneuve foi campeão mundial em 1997 e é filho do lendário ex-piloto Gilles Villeneuve, que dá nome ao circuito de Montreal, no Canadá. Diferentemente do seu pai, Jacques nunca pilotou a Ferrari, mas vê a equipe italiana em evolução desde o anúncio da contratação de Hamilton, em fevereiro. Atualmente, eles ocupam o segundo lugar do mundial de construtores, 36 pontos atrás da líder McLaren.

"Quando ele assinou, a Ferrari não estava nem perto de onde está agora. Não era a Ferrari que vemos hoje. O que importa é a Ferrari. Trata-se do maior nome da indústria automobilística ou do esporte a motor, e o próprio Lewis (Hamilton) é o maior nome. Vamos juntar as duas coisas. Vimos o quanto as ações da Ferrari saltaram após o anúncio", completou.

Lewis Hamilton só deve pilotar um carro da Ferrari em 2025. A Mercedes decidiu que não vai liberar o heptacampeão para os testes de pós-temporada , após o encerramento da temporada em Abu Dhabi, em dezembro, por conta de compromissos promocionais de fim de ano, segundo o portal "Motorsport".

O regulamento não permite que um piloto faça teste com o carro do ano seguinte fora do evento de pré-temporada no Bahrein. Porém, a Ferrari planeja colocar Hamilton para pilotar um dos carros entre 2022 e 2024 para se adaptar. A tendência é que seja utilizado o F1-75, de 2022, na pista de testes em Fiorano.