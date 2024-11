Homenagem a Rafael Nadal, em frente à torre Eiffel, em Paris - Bertrand Guay / AFP

Publicado 19/11/2024 18:51

Rio - O tenista Rafael Nadal, de 38 anos, que anunciou sua aposentadoria no mês passado, se despede das quadras na Copa Davis. A competição acontece em Málaga, na Espanha, mas Nadal recebeu uma grande homenagem com projeções de 10 metros de altura, na França, em Paris.

A projeção com imagens da silhueta de Nadal, de cerca de 10 metros de altura, e vídeos com momentos e números da carreira do atleta foram exibidas na Parvis des Droits de l'Homme, no Trocadero, diante da Torre Eiffel. O tributo foi organizado por patrocinadores do tenista e vai ser mantido por algumas horas.

A homenagem em Paris não é aleatória, já que o próprio atleta é conhecido como o "Rei de Paris" e tem o costume de comemorar títulos no Trocadero. Além disso, a capital francesa é a cidade onde o competidor venceu a maior quantidade de títulos na sua carreira, com 14 edições do torneio de Roland Garros.