Obras no Spotify Camp Nou, a casa do Barcelona Foto: Divulgação/Twitter @FCBarcelona

Publicado 19/11/2024 16:16

Rio - O estádio do Barcelona já tem uma previsão de data para ser aberto ao público novamente. Interditado para reforma em junho do ano passado, o clube e a prefeitura da cidade acreditam que o Camp Nou poderá ser palco de jogos com público a partir de fevereiro de 2025, mas com capacidade limitada.

Vale ressaltar que o estádio só estará pronto em 2026. A Câmara Municipal de Barcelona confirmou a possibilidade da data para a equipe nesta terça-feira (19). A marcação do dia e do jogo de reabertura ainda não foi definida, mas a grande vontade é de retornar em fevereiro.

A capacidade do novo Camp Nou é de 110 mil torcedores. Na partida de estreia do estádio reformado, a previsão é que seja permitida a presença de 62 mil torcedores nas arquibancadas. Desde o início da reforma, o Barcelona tem jogado como mandante no Estádio Olímpico de Montjuic.

A última partida no Camp Nou foi em maio de 2023, onde o Barcelona enfrentou o Mallorca e venceu por 3 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Em 2025, a primeira partida em fevereiro é contra o Alavés, pela mesma competição, no dia 2 de fevereiro, que pode marcar a reabertura.