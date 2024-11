Taylor Knibb - Divulgação

Publicado 19/11/2024 15:33

Rio - A triatleta Taylor Knibb, de 26 anos, passou por um "sufoco" durante a prova Dubai T100, realizada nos Emirados Árabes Unidos. Na reta final da disputa de corrida, a norte-americana percebeu a aproximação de um operador de câmera que trabalhava na transmissão de TV e pediu para não ter as nádegas filmadas pois havia acabado de fazer cocô.

“Eu acabei de me cagar. Você pode não filmar a minha bunda?”, disse Knibb, que foi prontamente atendida pelo profissional.

Mesmo com o imprevisto, Taylor Knibb não só concluiu a prova como foi a vencedora após nadar 2km, pedalar 80km e correr 18km. Com o título garantido, ela revelou que sofreu com a dor de barriga desde as primeiras horas do dia.

“Eu acordei e mandei uma mensagem para o meu técnico dizendo que não estava bem. Eu já sabia, ‘ah, hoje vai ser um dia pesado’. Fiquei chocada, só pesou mesmo nos últimos 3km, mas foi brutal quando aconteceu. Acho que foi mais físico do que mental hoje”, afirmou.

Taylor Knibb coleciona resultados expressivos nas disputas de triatlo pelo mundo. A norte-americana ficou com a medalha de prata no revezamento misto nas duas últimas edições das Olimpíadas.