Jhon Arias é um dos destaques do Fluminense na temporada - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 19/11/2024 14:48 | Atualizado 19/11/2024 15:00

Rio - Apesar do futuro incerto no Fluminense, Jhon Arias tem sido um dos destaques do time na temporada. O meia colombiano, de 27 anos, é o jogador com mais participações em gols da equipe e pode se tornar o segundo estrangeiro com mais gols em um ano com a camisa tricolor no século.

Contratado pelo Fluminense em 2021, Arias vive a sua segunda temporada com mais gols. Em 2022, ele fez 16 gols e igualou o feito de Conca em 2014, além de ficar a um atrás do compatriota Yony González em 2019. Cano com 44 gols em 2022 e 40 gols em 2023 é o estrangeiro com mais gols em um ano.

Na atual temporada, Arias tem 13 gols e oito assistências. O colombiano, que não deve permanecer para a próxima temporada, é a principal esperança do Fluminense na luta contra o rebaixamento. O Tricolor ainda tem mais cinco jogos pela frente no Brasileirão, sendo três no Maracanã.

Já na história do Fluminense, Arias tem 42 gols e é o oitavo estrangeiro com mais gols. Ele está atrás de Welfare (161), Russo (155), Cano (90), Doval (70), Romerito (59), Conca (56) e Etchegaray (51), sendo assim o colombiano com mais gols com a camisa tricolor.

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 15º colocado com 37 pontos e pode entrar em campo já na zona de rebaixamento ( entenda os cenários aqui ).

Estrangeiros com mais gols em um ano no século:

1º - Germán Cano (2022): 44 gols

2º - Germán Cano (2023): 40 gols

3º - Yony González (2019): 17 gols

4º - Jhon Arias (2022): 16 gols

4º - Conca (2014): 16 gols

6º - Conca (2010): 14 gols

7º - Arias (2024): 13 gols

7º - Conca (2009): 13 gols