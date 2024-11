John Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/11/2024 13:50

Rio - Principal destaque do Fluminense na temporada, Jhon Arias, de 27 anos, continua sendo obsessão para o Galatasaray. De acordo com informações do jornalista turco Haluk Yürekl há um acordo entre o clube e o colombiano para uma transferência na janela do começo de 2025.

O interesse do Galatasaray em Arias é antigo e por pouco não resultou em acordo neste ano. O Fluminense acabou não liberando o colombiano por conta da luta contra o rebaixamento para a Série B. A situação irritou o meia-atacante.

Segundo Haluk Yürekl, ainda falta o acordo entre Fluminense e o Galatasaray. Em entrevista coletiva no mês passado, o presidente Mário Bittencourt abordou a situação de Arias e afirmou que o Tricolor ajudaria o craque a realizar seu sonho de atuar no futebol europeu no fim do ano.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021 e após um começo tímido se tornou ídolo. O colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas. Ele tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026.