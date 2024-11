Torcida do Fluminense não está animada para próximo compromisso pelo Brasileirão, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 19/11/2024 13:10 | Atualizado 19/11/2024 13:16

Rio - O Fluminense conta com o apoio da torcida para escapar do rebaixamento e permanecer na elite do futebol brasileiro em 2025. Por isso, o Tricolor abriu a venda de ingressos para o Setor Norte do Maracanã para a partida contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão, com preços populares a partir de R$ 5.

O acesso com biometria será obrigatório. Quase 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e a diretoria tenta impulsionar a venda para lotar o Maracanã. Sócios devem fazer check-in e não-sócios podem adquirir seu ingresso através da plataforma online ( clique aqui ). A venda de ingresso nas bilheterias e pontos de venda terá início nesta quinta-feira (21), a partir das 10h (de Brasília).. Quase 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e a diretoria tenta impulsionar a venda para lotar o Maracanã.

O Fluminense pode ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores presentes no Maracanã no ano no próximo jogo . Até o momento, 991.352 tricolores estiveram presentes nos duelos como mandante no estádio. No ano passado, o número total de torcedores presentes foi de 1.301.509. O Tricolor tem média de 36.717 torcedores por partida, a segunda maior do século, no estádio.

Veja informações de ingressos:

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20

- Arquiba Raiz – R$ 40

- Guerreiro Toda Terra – R$ 48

- Guerreiro – R$ 64

- Leste Raiz – R$ 80

- Inteira – R$ 80

- Meia-entrada – R$ 40

SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10

- Arquiba Raiz – R$ 20

- Guerreiro Toda Terra – R$ 24

- Guerreiro – R$ 32

- Leste Raiz – R$ 40

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 5

- Guerreiro Toda Terra – R$ 12

- Guerreiro – R$ 16

- Inteira – R$ 20

- Meia-entrada – R$ 10

SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50

- Arquiba Raiz – R$ 45

- Guerreiro Toda Terra – R$ 54

- Guerreiro – R$ 72

- Leste Raiz – R$ 90

- Inteira – R$ 90

- Meia-entrada – R$ 45

SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 2,50

- Arquiba Raiz – R$ 5

- Guerreiro Toda Terra – R$ 6

- Guerreiro – R$ 8

- Leste Raiz – R$ 10

- Inteira – R$ 10

- Meia-entrada – R$ 5

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 550

- Inteira – R$ 550

- Meia-entrada – R$ 312,50

GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda;

- Apenas o beneficiário poderá retirar a gratuidade;

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF;

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade;

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência;

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade;

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor;

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes;

- As gratuidades NÃO PODEM ser vendidas ou repassadas para terceiros.

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS PARA A TORCIDA DO FLUMINENSE



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h

- Sexta (22/11), das 10h às 17h



Maracanã – Bilheteria 1

- Quinta (21/11), das 10h às 17h

- Sexta (22/11), das 10h até o final do primeiro tempo



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Quinta (21/11), das 10h às 18h

- Sexta (22/11), das 10h às 14h



Aeroporto Santos Dumont – Loja Oficial Fluminense FC (PC. Senador Salgado Filho, s/n, Primeiro piso VA1006)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h



Centro – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Sete de Setembro, 98, Loja D)

- Quinta (21/11), das 10h às 19h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h



Park Shopping Jacarepaguá – Loja Oficial Fluminense FC (Est. Jacarepaguá, 6069, Loja 237 A)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 208)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Quinta (21/11), das 10h às 20h

ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- Os portões serão abertos às 19h30

- Os portões serão fechados no início do segundo tempo das partidas. Após o fechamento, o acesso ao estádio poderá ser negado, conforme determinação do policiamento local. Tanto o clube quanto a FutebolCard não têm alçada sob esta decisão, não cabendo o ressarcimento de qualquer valor pago