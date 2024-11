Vini Jr chegou ao Real Madrid em meados de 2018 e se tornou um dos protagonistas do clube - Divulgação / Netflix

Publicado 19/11/2024 15:16 | Atualizado 19/11/2024 15:17

A Netflix confirmou que lançará um documentário sobre a vida e a carreira de Vini Jr , atacante e destaque do Real Madrid, no ano que vem. O anúncio foi feito nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (19).

O brasileiro foi um dos principais jogadores do clube merengue na última temporada, quando fez 24 gols e deu nove assistências em 39 jogos. Diante do ótimo desempenho, o camisa 7 era visto como o favorito para levar o prêmio "Bola de Ouro" neste ano, mas acabou perdendo para Rodri, do Manchester City