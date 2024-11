Vini Jr vive temporada mais artilheira - Thomas Coex / AFP

Publicado 18/11/2024 10:20

Rio - O começo de temporada de Vini Jr no Real Madrid tem chamado a atenção da imprensa espanhola. O brasileiro, de 24 anos, tem se destacado pelo alto número de gols e o jornal "AS" comparou o atacante a um grande ídolo do clube espanhol: "Cristiano Ronaldo".

"O português também foi, antes de ser matador, um extremo com mais dribles do que nariz. E sem entrar em hipérboles, o discípulo (Vini Jr) projeta números cristãos", escreveu a publicação.

O "AS" destacou que Vini Jr anotou 22 gols na temporada retrasada e 24 no último ano. Em pouco tempo já marcou 12 gols neste começo de nova era no futebol europeu. Caso, o brasileiro mantenha a média, ele vai alcançará a marca de 50 gols.

Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 50 gols ou mais em cinco temporadas pelo Real Madrid. Na sua temporada mais artilheira, o português balançou as redes em 61 oportunidades.