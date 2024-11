Vini Jr pediu o apoio de mais gente na luta contra o racismo - Rafael Ribeiro / CBF

véspera do Dia da Consciência negra e em Salvador, cidade com mais negros fora da África

A partida da seleção brasileira contra o Uruguai, nesta terça-feira (19) às 21h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias, será simbólica. Na, a CBF implementará o gesto antirracismo da Fifa. Vini Jr aprovou a iniciativa e falou sobre sua luta.

"Eu sempre acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda. As pessoas pretas sofrem há muito tempo, e tem que chegar o momento em que tudo isso tem que acabar. Vamos seguir juntos, firmes e fortes para aqui e, no futuro bem próximo, as crianças que estão vindo para o nosso futuro tenham uma vida melhor", disse em entrevista à CBF.



O atacante do Real Madrid vê avanços e alguns resultados na sua luta contra o racismo e citou a condenação de torcedores na Espanha. Mas lembra que isso foi possível graças à maior participação de outros setores importantes do futebol.



"É sempre bom melhorar e acredito que estamos no caminho certo, porque eu jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda, às vezes. Mas claro que é menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo. Tem sido algo muito importante, porque nos últimos três meses nós conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia e fazer elas pagarem pelo crime que cometeram", avaliou.



"E isso a gente pode diminuir o mais rapidamente possível, porque, até uma pessoa que é racista, vai ter medo de falar isso quando tem câmeras. E assim vai diminuindo e afetando outras pessoas também, que vão fazer menos".



Por fim, Vini Jr lembrou que essa luta não pode ser apenas dele e conta com mais pessoas se juntando à causa.



"Eu sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos. Eu, sozinho, não tenho como combater tudo isso que todos os negros vêm sofrendo. Posso falar por todas aquelas pessoas que não têm força, ou que têm medo, ou que passam por muitas coisas", completou.



Gesto em todos os jogos do Brasil

O gesto antirracismo passará a valer em todas as partidas no Brasil. A medida é uma maneira de um jogador informar ao árbitro que foi alvo de algum ataque racista.



Neste caso, o jogador vai cruzar os braços na frente do peito. A orientação é que, se isso acontecer, a partida deverá ser paralisada na hora.