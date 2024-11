Vini Jr ainda é alvo de brincadeiras pela perda do prêmio Bola de Ouro - AFP

Vini Jr ainda é alvo de brincadeiras pela perda do prêmio Bola de OuroAFP

Publicado 19/11/2024 10:58

clube espanhol simula uma entrega do troféu Bola de Ouro, em referência à mascote leva embora a premiação.

O Leganés encontrou uma forma divertida de promover a partida de domingo (24), contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Em vídeo postado nas redes sociais, oBola de Ouro, em referência à perda de Vini Jr , mas logo na sequência a

Queridos amigos del @realmadrid, dicen que en Leganés los sueños se cumplen... #LeganésRealMadrid pic.twitter.com/pVZ2wEMU1O — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 19, 2024

"Queridos amigos do Real Madrid, dizem que em Leganés os sonhos se tornam realidade, mas esperamos que não seja nessa partida", diz a mensagem.



O vídeo começa com alguém pegando um troféu que faz referência à Bola de Ouro, premiação entregue pela revista 'France Football'. Na sequência, há a divulgação de um patrocinador do Leganés, de entrega de encomendas.



O troféu chega ao estádio e é deixado dentro do vestiário do Real Madrid. Enquanto o entregador deixa o local, a mascote do clube entra e abre a caixa. Imediatamente, retira o troféu e leva embora.



Vini Jr perdeu para Rodri a Bola de Ouro



O prêmio Bola de Ouro de 2024 criou polêmica por dar a vitória a Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola. Vini Jr era considerado o grande favorito, mas ficou em segundo lugar.