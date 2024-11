Derrotado por Jon Jones no UFC 309, Stipe Miocic confirmou sua aposentadoria - (Foto: Reprodução/YouTube)

Derrotado por Jon Jones no UFC 309, Stipe Miocic confirmou sua aposentadoria (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 19/11/2024 09:00

A luta principal do UFC 309, realizada no último sábado (16), em Nova York (EUA), marcou a despedida de Stipe Miocic do MMA. Derrotado por Jon Jones por nocaute técnico no terceiro round, o ex-campeão anunciou logo após o duelo, em entrevista no octógono, sua aposentadoria das artes marciais mistas.



"Foi uma droga, eu perdi. Ele (Jon Jones) é muito duro. Eu sabia que ele era muito bom, ele é um dos melhores de todos os tempos. Ele veio com chutes fortes, mas eu me senti bem. Aquele chute giratório que trabalhamos, eu simplesmente bloqueei errado e ele me pegou em cheio nas costelas. Eu esperava tudo. Eu simplesmente não fiz o que deveria fazer. Parabéns a ele, que fez o que deveria fazer e venceu", disse Miocic, que seguiu:



"Tentei dar o meu máximo, mas não deu. Para mim acabou, estou me aposentando", anunciou o americano de origem croata, que atualmente está com 42 anos de idade e iniciou sua carreira profissional no MMA em 2010.