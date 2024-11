Jake Paul levou a melhor sobre Mike Tyson na aguardada superluta entre os dois - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/11/2024 10:00 | Atualizado 18/11/2024 13:51

Em uma dos eventos mais aguardados de 2024, promovido pela Netflix, a gigante do streaming, Mike Tyson e Jake Paul se encontraram no ringue após meses de espera. O youtuber, de 27 anos, fez valer a diferença de 31 anos para "Iron Mike" (58) e conquistou a vitória por decisão unânime após oito rounds. O duelo teve um público presente de mais de 80 mil pessoas no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), na noite de sexta-feira (15).



Ainda no card, Whindersson Nunes, único representante do Brasil no megaevento, foi derrotado por Neeraj Goyat por unanimidade. A edição "Mike Tyson x Jake Paul" teve ainda duas disputas de cinturão. Katie Taylor manteve os títulos indiscutíveis dos super-leves em revanche contra Amanda Serrano por decisão unânime. Já Mario Barrios empatou com Abel Ramos e permaneceu com o cinturão dos meio-médios da WBC.

Mike Tyson começou a disputa indo para cima e tentando caçar Jake Paul no ringue. No entanto, o youtuber foi controlando mais a distância e aproveitando a maior envergadura para tentar combinações de golpes no corpo e na cabeça. As estratégias seguiram a mesma no segundo assalto, onde o ex-campeão mundial tinha mais contundência.Na terceira parcial, "Iron Mike" voltou e acertou um cruzado, mas o desgaste físico começou a ficar visível. "El Gallo" passou a administrar, se movimentar e trabalhar os ataques de forma mais coordenada. No quarto e quinto assalto, o panorama da luta não mudou. Tyson ficou mais plantado, enquanto Jake buscava atacar na média distância. No sexto round, embora conseguisse tocar mais, "El Gallo" não tinha contundência nos ataques. Já a lenda do Boxe tentava dosar a energia para explodir em algum momento.A estratégia de Jake seguiu sendo executada no sétimo assalto. O astro da internet tinha controle da distância, aplicava jabs e ganchos no corpo do adversário. Tyson se movimentava para não ser um alvo fixo, mas foi perdendo o poder de ataque. Já nos últimos dois minutos, Paul até ameaçou uma blitz para tentar um nocaute, mas mostrava receio em entrar no raio de ação do ex-campeão mundial.No fim, por decisão unânime, Jake Paul ficou com a vitória e chegou ao 11º triunfo na carreira dentro do Boxe. O youtuber coleciona agora mais uma vitória sobre uma lenda do esporte, onde já superou nomes como Anderson Silva. Mike Tyson, por sua vez, que não lutava desde 2020, volta a ser derrotado, mas foi reverenciado por fãs e outros lutadores.Whindersson Nunes começou o embate em busca de tomar as rédeas e acertou golpes em Neeraj Goyat, que estava com a guarda baixa. No entanto, com a sequência do primeiro assalto, o indiano cresceu e conectou golpes que romperam a defesa do brasileiro. Já na segunda parcial, o youtuber voltou melhor, controlou o centro do ringue, mas sofria para encontrar a distância. Desta maneira, o “Gangster” se movimentava e ainda chegou a encurralar o humorista nas cordas.O terceiro assalto seguiu da mesma tônica. Whindersson buscava ser mais agressivo, conectou alguns ganchos e jabs, mas via o adversário esquivar bem. Goyat provocava e atacava sempre com sequência de golpes. No quarto round, a história não mudou. O humorista permanecia com dificuldades para encontrar o indiano no ringue e encaixar uma blitz.Os últimos dois assaltos mantiveram o mesmo ritmo e, apesar de demonstrar um cansaço maior, Neeraj controlava a disputa e não corria riscos. Whindersson tentou se aproximar e trabalhar, mas sem êxito. No fim, por decisão unânime, Goyat, que já foi campeão asiático pela WBC, venceu a disputa. Whind, que fez sua estreia em lutas profissionais, conhece o terceiro revés no Boxe, onde soma também uma vitória e um empate.Jake Paul derrotou Mike Tyson por decisão unânime dos juradosKatie Taylor derrotou Amanda Serrano por decisão unânime dos juradosMario Barrios e Abel Ramos empataram na decisão dos juradosNeeraj Goyat derrotou Whindersson Nunes por decisão dividida dos juradosShadasia Green derrotou Melinda Watpool por decisão dividida dos juradosLucas Bahdi derrotou Corey Marksman por decisão majoritária dos juradosBruce Carrington derrotou Dana Coolwell por decisão unânime dos jurados