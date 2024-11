Luís Henrique Aguiar desbancou Wagner Reis para faturar cinturão - (Foto: Divulgação)

Luís Henrique Aguiar desbancou Wagner Reis para faturar cinturão(Foto: Divulgação)

Publicado 17/11/2024 17:00 | Atualizado 17/11/2024 18:37

Na primeira vez do Jungle Fight em Recife, em sua 132ª edição, realizada neste sábado (16/11), o peso-mosca pernambucano Luís Henrique Aguiar desbancou o mineiro e então campeão Wagner Reis para colocar seu estado no hall dos detentores de cinturão do maior evento de MMA da América Latina.



O triunfo de Luís Henrique Aguiar foi relâmpago. Em apenas 37 segundos de luta, ele mandou Wagner Reis para a lona após um direto de encontro. Sentindo cheiro de sangue tal qual um tubarão, o pernambucano não desperdiçou a oportunidade, pegou as costas do mineiro e encaixou um mata-leão para definir.



Agora campeão peso-mosca do Brasileirão do MMA, Luís Aguiar ampliou seu cartel para oito vitórias, sendo sete por finalização, e apenas uma derrota. “Mostramos hoje a força de Pernambuco no MMA. Vim para fazer história e estou saindo hoje como o primeiro pernambucano campeão do Jungle Fight", celebrou Aguiar.

Triunfo do novo campeão veio por finalização (Foto: Divulgação)

Os 37 segundos que Luís Aguiar levou para definir a luta principal é uma eternidade comparados aos incríveis 10 segundos que o paulista Cláudio Ribeiro precisou para superar o experiente e duríssimo pernambucano Cassio “Jacaré”. Num piscar de olhos, Ribeiro conectou duas mãos que tiraram o adversário de órbita.



Numa das lutas mais empolgantes da noite, que fez o público presente no Ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão, ficar ensandecida, Fábio “The King” venceu um resiliente Miguel Firmino por finalização no final do terceiro round. Apesar da derrota, o carismático e resistente Firmino saiu aplaudido de pé.



Outra luta que levantou o público foi entre Denes “3D” e Gilson Nogueira. Após bons momentos por parte dos dois lutadores, e quando vivia seu pior momento no duelo, “3D", que já foi campeão peso-mosca do Jungle Fight, conseguiu se recuperar e aplicar um chute no corpo para nocautear o adversário, já no terceiro round.



"Essa é a força do MMA do Nordeste, do MMA de Pernambuco. É só dar a oportunidade imparcial, como faz o Jungle Fight. Primeira vez do Jungle Fight em Pernambuco e o evento termina com um campeão de Pernambuco, de Recife", destacou Wallid Ismail.

"Parabéns a todos os pernambucanos, ao prefeito João Campos, ao deputado federal Felipe Carreras e ao secretário de Esportes Joka Heráclio por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social. Agora vamos com tudo para São Paulo, dia 7 de dezembro", completou.



Secretário de Esportes de Recife, Joka Heráclio exaltou o sucesso da edição. “A gente fica muito feliz por estar recebendo um evento da magnitude do Jungle Fight, por poder mostrar a nossa força. E este Jungle Fight é só o primeiro de muitos que ainda vamos receber aqui em Recife. Obrigado ao prefeito João Campos e ao deputado federal Felipe Carreras", disse.



O Jungle Fight 133, como anunciou Wallid Ismail, será no dia 7 de dezembro, na capital de São Paulo. A luta principal será um embate entre São Paulo x Distrito Federal. Os protagonistas são o paulista Vanderlei “Soul Glo” e o brasiliense Jefferson Moreira dos Reis.



RESULTADOS COMPLETOS:



Jungle Fight 132

Geraldão, Recife, PE

16 de novembro de 2024



Luis Henrique Aguiar venceu Wagner Reis por finalização aos 37s do R1

Alan Adler venceu Gustavo Negromonte por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27)

Fábio The King venceu Miguel Firmino por finalização aos 3min33s do R3

Ingrid Silva venceu Fernanda Sevalho por decisão unânime (triplo 30-27)

Michel "Guindaste” venceu Euller "Mamute" por nocaute técnico aos 3min08s do R1

Denes "Deninho 3D" venceu Gilson Nogueira por nocaute técnico aos 2min15s do R3

Álvaro Lutador venceu Djalma Morais por nocaute técnico com 1min19s do R1

Claudio Ribeiro venceu Cássio Jacaré por nocaute aos 10s do R1

Caio Trovão venceu Matheus da Silva por nocaute técnico com 1min13s do R2

Jhonattan Vicente venceu Luis Carlos Dietrich por decisão unânime (triplo 30-25)

Matheus Evangelista venceu Antônio Alves por finalização com 1min43s do R2

Jefferson Gladiador venceu Bruno Caetano por nocaute técnico aos 3min54s do R1

Daniel Oliveira venceu Cassio Henrique por nocaute técnico aos 5min do R1

Dudu Santos venceu Denilson Abadie por nocaute técnico (interrupção médica) com 1min28s do R2