Thiago Tiwi é o atual dono do cinturão peso-pena de Xtreme do SFT (Foto: Divulgação)

Publicado 14/11/2024 12:00 | Atualizado 14/11/2024 13:14

Atual campeão peso-pena do SFT na modalidade Xtreme - que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão -, Thiago Tiwi volta à ação no próximo dia 23 de novembro, quando irá defender seu título contra Rafael Silva no co-main event do SFT 53, no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP.



Porém, antes de vencer na luta - atualmente são 13 triunfos seguidos -, Thiago Tiwi venceu e vem vencendo na vida. O lutador sofreu um acidente aos 9 anos de idade, enquanto tentava acender uma churrasqueira com um amigo. Na ocasião, o gás contido dentro do frasco de álcool explodiu sobre ele, queimando 80% do seu corpo, com o rosto sendo a área mais afetada.

Tiwi ficou internado por dias na UTI, sem que os médicos soubessem se ele sobreviveria ou não. Os cílios acabaram colados na parte inferior dos olhos, impedindo-o de abri-los. Foram semanas de sofrimento e orações da mãe, mas Thiago se recuperou.Hoje ele possui uma parte do braço queimada, que precisaria de enxerto, mas decidiu não fazer a cirurgia. Essa área queimada impede que Thiago Tiwi estenda o braço completamente, mas ele opta por não realizar nenhum procedimento cirúrgico, pois acredita que Deus o quis assim para transmitir algum tipo de mensagem. Ele se aceita como é."Eu costumo sempre pensar e dizer pra mim mesmo que depois que Deus me deu a oportunidade de viver e viver em abundância, tudo que veio e vem após o acidente é lucro, então isso me motiva e me disciplina todos os dias a melhorar. Acho essa superação passa uma mensagem de respeito, todos nós atletas devemos exercer o exemplo de respeito e humildade. É um privilégio pra mim hoje ter a minha vida como um exemplo de superação. Sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu comigo, me sinto um privilegiado", refletiu.Natural de Timbiras, no Maranhão, Thiago Tiwi agora espera dar sequência à boa fase no SFT 53, quando terá o desafiante Rafael Silva pela frente. E para isso, vem se preparando diariamente com treinamentos."A minha expectativa é a melhor possível para realizar essa primeira defesa de cinturão. Estou muito mais que pronto mentalmente, fisicamente e estrategicamente. Eu conheço o Rafael, é mais um grande adversário que irei enfrentar, mas se Deus quiser vou ter uma excelente performance e seguirei campeão", projetou o maranhense, que questionado sobre um futuro no MMA, respondeu:"Eu gosto da brutalidade do Xtreme, estar em uma guerra com as luvinhas (risos), mas com certeza penso em lutar MMA também. Já estou trabalhando para em breve receber a oportunidade de estrear no MMA pelo palco do SFT".Dono de um cartel com 31 vitórias e quatro derrotas nas artes marciais, Thiago Tiwi faturou o cinturão peso-pena do Xtreme ao nocautear Zion Da Silva, número 1 do Muay Thai brasileiro, com um chuta na cabeça pelo SFT 50, em agosto deste ano. Desde então, viu sua carreira decolar e segue em busca de mais:"É um trabalho excelente o feito pelo SFT. Todos os das eu ganho novos seguidores, me deparo com fãs que acompanham o evento, e ter esse reconhecimento é incrível. Meus planos são seguir crescendo no SFT, me tornar campeão duplo do Xtreme e, se Deus quiser, ainda ser campeão peso-galo de MMA. Quero muito chegar nesse objetivo", encerrou.Além da disputa de título entre Tiwi e Rafael, o SFT ainda contará com Fernando Ben 10 e Nildo Katchal duelando pelo cinturão peso-galo de MMA na luta principal, entre outros grandes combates.