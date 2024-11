Carlos Prates nocauteou Neil Magny no UFC Vegas 100 e emplacou sua quarta vitória seguida - (Foto: Reprodução)

O hype de Carlos Prates é real! No UFC Vegas 100, realizado neste sábado (9), em Las Vegas (EUA), o brasileiro deu mais um grande show e, ainda no primeiro round, nocauteou o experiente Neil Magny ainda no primeiro round. Com o resultado, o atleta da Fighting Nerds deve chegar, em sua primeira temporada no Ultimate, ao Top 15 da divisão meio-médio (até 77kg).



Além de Carlos Prates, outros quatro brasileiros entraram em ação. No card principal, Luana Pinheiro acabou sendo derrotada por Gillian Robertson na decisão unânime. Já no card preliminar, Denise Gomes superou Karolina Kowalkiewicz por unanimidade e Elizeu Capoeira nocauteou Zach Scroggin ainda no primeiro round, mas Antônio Trocoli foi finalizado por Tresean Gore no assalto inicial.



Carlos Prates nocauteia Magny e fecha 2024 de forma perfeita



Neil Magny começou a luta principal do UFC Vegas 100 buscando a queda contra Carlos Prates, mas o brasileiro defendeu a ofensiva e revidou derrubando o americano. O duelo voltou a ficar em pé e Magny continuou buscando a luta agarrada, visando colocar o paulista no solo. Na reta final do primeiro round, Prates começou seu show na trocação, e, faltando segundos para o fim da parcial, o brasileiro encaixou um golpe de esquerda que pegou na cabeça de Neil, que já caiu desacordado.



Com a grande vitória por nocaute ainda no primeiro round, Carlos Prates confirma a grande fase que vive em sua carreira. O atleta da Fighting Nerds estreou no UFC em fevereiro deste ano e conseguiu a incrível marca de quatro vitórias em quatro lutas, todas elas por nocaute. O resultado positivo, provavelmente, deve levar o brasileiro ao Top 15 do ranking meio-médio.

No card principal do UFC Vegas 100, Gillian Robertson não quis saber de perder tempo e iniciou o duelo buscando a luta agarrada contra Luana Pinheiro. A brasileira conseguiu manter a luta em pé por alguns instantes, mas na reta final, foi derrubada pela canadense. A canadense começou o segundo round buscando novas quedas, que foram bem defendidas pela paraibana. Na trocação, Luana mostrou desenvoltura e conseguiu boas combinações, principalmente com golpes na linha de cintura.Com uma estratégia bem definida, Gillian Robertson conseguiu a queda a brasileira logo no início do terceiro assalto. Por cima, a canadense conseguiu a montada e ficou ao longo de quase toda a parcial conectando golpes no ground and pound. No fim, os árbitros decretaram a vitória por decisão unânime de Robertson, que conseguiu seu terceiro triunfo seguido. Luana Pinheiro, por outro lado, amargou sua terceira derrota em sequência.No duelo que encerrou o card preliminar do UFC Vegas 100, Denise Gomes iniciou o duelo estudando Karolina Kowalkiewicz, com ambas evitando a curta distância e apostando nos chutes. Com boas combinações de golpes, a brasileira teve a primeira ação mais ofensiva e terminou o primeiro round com uma ligeira vantagem. Com uma sequência de overhand e cruzado, a gaúcha começou bem o segundo assalto e, na sequência, evitou uma queda da polonesa, fazendo muito bem o trabalho de pressão contra a grade. Superior na trocação, Denise garantiu mais um round a seu favor.Ciente da sua vantagem no placar parcial, Denise Gomes passou a controlar a distância no terceiro e último assalto, enquanto Kowalkiewicz aumentou a pressão e conectou bons golpes, bem absorvidos pela brasileira. No fim, Denise saiu vitoriosa na decisão unânime dos jurados e engatou sua segunda vitória consecutiva no Ultimate.Em luta válida pela divisão meio-médio no UFC Vegas 100, Elizeu Capoeira iniciou o duelo apostando bastante nos chutes baixos contra Zach Scroggin. Um golpe de direita aplicado pelo brasileiro pegou em cheio no rosto do americano e, sentindo "cheiro de sangue", o paranaense partiu para cima, conectou golpes brutais no ground and pound e conseguiu a vitória por nocaute técnico no primeiro round.Com o resultado, Elizeu Capoeira se recupera do empate contra Rinat Fakhretdinov e a derrota para Randy Brown, e volta a vencer no Ultimate, o que não acontecia desde junho de 2023. Já o estreante Zach Scroggin sofreu o primeiro revés de sua carreira no MMA, onde vinha de sete triunfos.Primeiro brasileiro a entrar em ação no UFC Vegas 100, Antônio Trócoli foi derrubado por Tresean Gore logo nos primeiros segundos, mas se levantou rapidamente. Na sequência, o baiano fez um trabalho de clinch e tentou derrubar o adversário, mas acabou deixando seu pescoço exposto, levou uma guilhotina em pé de Gore e deu os três tapinhas em sinal de desistência ainda no primeiro round.Dessa forma, Antônio Trócoli sofre sua segunda derrota em duas lutas no UFC e fica em situação de risco dentro da organização. Por outro lado, Tresean Gore emplacou sua segunda vitória consecutiva em quatro lutas no Ultimate.Carlos Prates derrotou Neil Magny por nocaute no 1RReinier de Ridder finalizou Gerald Meerschaert com um katagatame no 3RGaston Bolaños derrotou Cortavious Romious por decisão unânime dos juradosGillian Robertson derrotou Luana Pinheiro por decisão unânime dos juradosMansur Abdul-Malik derrotou Dusko Todorovic por nocaute técnico no 1RDenise Gomes derrotou Karolina Kowalkiewicz por decisão unânime dos juradosElizeu Capoeira derrotou Zachary Scroggin por nocaute técnico no 1RCharles Radtke derrotou Matthew Semelsberger por nocaute técnico no 1RDa'Mon Blackshear finalizou Cody Stamann com um mata-leão no 1RTresean Gore finalizou Antonio Trócoli com uma guilhotina em pé no 1RMelissa Mullins derrotou Klaudia Sygula por nocaute técnico no 2R