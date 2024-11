Daniel 220v e Pietro Baseggio estiveram entre os destaques do evento árabe - (Foto: Divulgação)

Publicado 09/11/2024 08:00

Um dos principais campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo, o Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship começou nesta semana, ocorrendo entre 8 e 16 de novembro, nos Emirados Árabes Unidos. E na última sexta-feira (8), durante a parte kids do evento, os jovens Daniel 220v e Pietro Baseggio roubaram a cena.



Representando a White House Jiu-Jitsu School - com apoio do Studio MasterFrigo de alto rendimento -, os faixas-amarela conquistaram duas medalhas de ouro. Enquanto Daniel 220v venceu na classe junior, faturando seu terceiro título na competição, Pietro ganhou no infantil, levando a sua primeira medalha de ouro nos Emirados Árabes Unidos.



"Foi mais um desempenho brilhante do Pietro 'Ice' Baseggio e do Daniel 220v, comprovando, novamente, que eles são os principais atletas das suas categorias e entre os principais nomes do Jiu-Jitsu kids no mundo", afirmou o professor Lucas Campelo.