Carlos Prates e Denise vão representar o SFT no UFC Vegas 100 (Foto: Reprodução)

Publicado 08/11/2024 14:00 | Atualizado 08/11/2024 16:15

Destaques durante o período em que lutaram no SFT e hoje em alta no UFC - maior organização de MMA do mundo -,Carlos Prates e Denise Gomes entram em ação neste sábado (9), quando participam do UFC Vegas 100, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



E mais do que só lutar, a dupla será destaque no evento, com Carlos Prates encarando Neil Magny no duelo que encabeça a edição, enquanto Denise pega Karolina Kowalkiewicz na abertura do card principal.



Aos 31 anos, Carlos Prates chegou ao UFC através do Contender Series e, desde a sua estreia, soma três vitórias seguidas por nocaute. Antes, entretanto, ele brilhou como campeão duplo do SFT: MMA e Xtreme. Sobre a sua primeira luta principal pela organização, o paulista analisou:



"Meu inicio no UFC foi o melhor possível. A primeira luta foi um pouco dura, tomei um susto, mas depois deu tudo certo. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e esforço, e claro que me deixa empolgado para conquistar mais ainda", comentou o paulista, que completou sobre o seu estilo de luta:



"Eu acho que a frieza é o meu ponto forte, sou agressivo na hora certa, depois que machuquei meu adversário ou pontuei, aí que eu busco o nocaute. E nesse sentido, o que me motiva é a vontade de ganhar, de ser campeão e principalmente de competir, eu amo isso. Correr o risco, se superar, isso me atrai".



Prestes a fazer o seu combate mais importante no UFC até agora, contra o experiente Neil Magny, o peso-meio-médio brasileiro citou inspiração em Anderson Silva e na sua mãe, mas também agradeceu ao SFT pela visibilidade nas artes marciais: "É um evento que abriu as portas pra mim quando eu voltei a morar no Brasil, que eu adorava lutar, além de ser o maior do país. Agora é seguir crescendo no UFC".



Fã do lutador, David Hudson, presidente do SFT, relembrou a chegada de Carlos Prates: "Em 2016 o Carlos foi lutar na Tailândia, na China, então quando ele voltou não era muito conhecido no Brasil. Ele estava há um ano e meio sem lutar, até que o Magno (matchmaker) me liga um dia e diz, 'esse cara é bom, vamos trazer ele para o SFT'. Dito e feito. Ele é um cara diferenciado, dá show, foi campeão duplo e desejo todo sucesso".