Disputa de cinturão vai marcar luta principal do Jungle Fight 132 - (Foto: Leonardo Guimarães/Luiza Almeida)

Publicado 06/11/2024 10:15

O Jungle Fight desembarca em Recife pela primeira vez em sua história. Será no dia 16 de novembro, no ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão. A atração principal é a disputa do cinturão peso-mosca do maior evento de MMA da América Latina.



Lutando em casa, o pernambucano Luís Aguiar entra para tentar destronar o atual campeão, o mineiro Wagner Reis. Os ingressos estão à venda no site https://www.bilheteriadigital.com/jungle-fight-16-de-novembro.



Para garantir 50% de desconto, adicione o código JF132 na hora da compra. Também é possível comprar presencialmente nos quiosques das Lojas Esposende dos Shoppings RioMar e Tacaruna.



Luís Aguiar possui um cartel de seis vitórias em sete lutas. Dono de um jogo de solo bastante eficiente, ele conquistou mais de 83% de suas vitórias via finalização, a maioria ainda no primeiro round.



Wagner Reis venceu oito das 11 lutas que fez. Diferentemente do desafiante, o campeão costuma definir seus duelos ainda em pé: dos seus triunfos, 75% foram via nocaute ou nocaute técnico.



Além do embate valendo a coroa dos pesos-penas, esta edição do Brasileirão do MMA ainda traz uma verdadeira legião de pernambucanos, que entra em ação defendendo a bandeira de Pernambuco contra adversários de outros estados.

Ao todo, são 24 lutadores de Pernambuco no card e cinco combates entre lutadores do estado. Das 18 lutas previstas para esta edição, sete são entre Pernambuco contra outros estados.



"As lutas transmitidas pela Globo, Sportv e Combate, além da nossa grande audiência nas redes do Jungle Fight, permitem que os lutadores mostrem suas habilidades para um público amplo, o que pode abrir portas para novas oportunidades, como patrocínios", destacou Wallid Ismail



"Consequentemente, essa visibilidade também exerce um forte impacto na economia das cidades e dos estados que recebem o Jungle Fight. Agradeço muito ao prefeito João Campos e ao deputado federal Felipe Carreras, que realmente apoiam o esporte como uma grande ferramenta de inclusão social", completou.



Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, o deputado federal Felipe Carreras exaltou a estreia do Jungle Fight no estado de Pernambuco.



“Trazer o Jungle Fight para Pernambuco é um marco no cenário esportivo do nosso estado, um evento que não só coloca Pernambuco na rota dos grandes eventos de MMA, mas que também inspira e movimenta toda a comunidade das artes marciais. Enquanto presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, acredito firmemente no esporte como ferramenta de inclusão social, educação e transformação. O Jungle Fight representa mais do que lutas, é um catalisador de sonhos e uma plataforma para revelarmos futuros campeões", enfatizou.



Secretário de Esportes do Recife, Joka Heráclio celebrou a realização do maior evento de MMA do mundo no Geraldão e apontou os impactos na região.



"Receber o Jungle Fight é mais um passo para consolidar Recife como um polo de grandes eventos esportivos. Esse evento traz visibilidade, atrai atletas de alto nível e envolve o recifense em torno do esporte, fortalecendo a cultura esportiva e incentivando novos talentos", apontou.



CARD COMPLETO:

Jungle Fight 132

Geraldão, Recife, PE

16 de novembro de 2024



57kg: Luis Henrique Aguiar (PE) x Wagner Reis (MG) - Cinturão



57kg: Thiago Carvalho (PE) x João “The future” Carvalho (BA)



66kg: Alan Adler (MG) x Gustavo Negromonte (PE)



120kg: Miguel Firmino (PE) x Fábio Aguiar (PE)



52kg: Fernanda Sevalho (RO) x Ingrid Silva (PE)



120kg: Euller "Mamute" (PE) x Michel "Guindaste" Góes (SE)



61kg: Gilson Rebouças Nogueira (PE) x Denes "Deninho 3D" Fontes (SE)



66kg: Wiliam Mateus de Melo Aleixo (PE) x Paulino "Soldado" Júnior (PE)



70kg: Vitor Firmino Santos (PE) x Edglebson Monteiro dos Santos (PE)



84kg: Álvaro Luiz Amorim (PE) x Djalma Morais (SP)



84kg: Claudio Ribeiro da Silva (SP) x Cássio Barbosa de Oliveira (PE)



66kg: Matheus de Oliveira da Silva (RJ) x Caio Henrique Delgado Simões (PE)



66kg: Luis Carlos Dietrich (RO) x Jhonattan Vicente (PE)



70kg: Antônio "Júnior Tarquínio" Alves (SE) x Matheus Evangelista (PE)



70kg: Thiago Almeida (PE) x Flávio Venta (PE)



77kg: Jefferson Cleiton Holanda (RN) x Bruno Caetano (PE)



61kg: Erick Daniel (PE) x Cassio Henrique (PE)



57kg: -Denilson Abadie (PE) x Dudu Santos (RN)