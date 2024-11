Alunos do projeto mantido pela Prefeitura de Itaguaí deram show de Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Publicado 04/11/2024 07:00 | Atualizado 04/11/2024 19:00

A turma de jiu-jitsu adaptado do projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão brilhou neste fim de semana na última etapa do World Tour da Federação Sul-Americana de Jiu-Jitsu Esportivo (SJJSAF, na sigla em inglês), realizada no último sábado (2/11), na Arena da Juventude, no bairro de Deodoro, na capital.



Ao todo, 10 alunos do projeto mantido pela Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, receberam medalhas, e um, o jovem Bryan Sousa Cruz, de 13 anos, levou para casa um cinturão, por ter atingido a marca de 10 campeonatos disputados pela federação.

Morador do bairro Jardim Weda, em Itaguaí, Bryan Sousa Cruz é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e encontrou no tatame do Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão uma forma de melhorar a sua qualidade de vida."Mais uma vez, os alunos do Projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão representaram nossa cidade com garra e determinação. Cada conquista é um passo importante para a inclusão e o desenvolvimento do esporte adaptado", celebrou a secretária de Turismo e Esporte de Itaguaí, Fernanda Spíndola.Liderada pelo faixa-preta de jiu-jitsu 5º grau André Seabra, a turma de jiu-jitsu do Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão conta com cerca de 30 alunos matriculados, todos com alguma deficiência. Dividida em duas turmas, as aulas são realizadas na quadra do Monte Serrat, sempre às sextas-feiras.