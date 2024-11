Promessa de grandes superlutas antecede o BJJ Storm Contest 4 - (Foto: Dani Xavier)

Publicado 02/11/2024 10:00 | Atualizado 02/11/2024 13:48

Junto ao BJJ Storm 10, histórico evento da organização mineira marcado para os dias 23 e 24 de novembro, no SESC Contagem, em Minas Gerais, ocorrerá o BJJ Storm Contest 4, que nesta edição vai reunir 16 superlutas entre vários professores de Jiu-Jitsu do estado.



Presidente do BJJ Storm, Claudio Caloquinha mostrou empolgação para o evento, citando ainda alguns nomes que podem se sobressair em meio ao BJJ Storm Contest 4.



"As expectativas são as melhores possíveis! Conseguimos reunir alguns dos melhores professores de Jiu-Jitsu de MG em confrontos que prometem fortes emoções. Serão 16 lutas, entre elas o retorno do Guilherme Periquito aos tatames, Vinny (Gracie Barra BH) x Marcos Cesar (Caio Gregório), fora muitas outras feras, responsáveis por projetos sociais, que terão a oportunidade de lutar com a torcida dos seus alunos e amigos", disse Caloquinha.



Enquanto o BJJ Storm 10 tem inscrições abertas no site www.bjjstorm.com.br - com lote promocional até 5/11 -, reunindo disputas Gi & No-Gi, o BJJ Storm Contest 4 tem as vagas definidas diretamente por Caloquinha, marcado para o sábado (26), a partir das 19h.