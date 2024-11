Ex-campeão Brandon Moreno vai enfrentar Amir Albazi na luta principal do UFC Edmonton - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/11/2024 16:00

País com grande base de fãs de MMA, o Canadá recebe o UFC Edmonton neste sábado (2). Na luta principal do card, pela divisão peso-mosca, o ex-campeão Brandon Moreno (21v-8d-2e), atual segundo colocado no ranking, terá pela frente o número 3 da lista, Amir Albazi (17v-1d). O vencedor pode ficar bem próximo de uma chance de lutar pelo cinturão da categoria até 57kg.



Vindo de duas derrotas consecutivas, para o campeão Alexandre Pantoja e também para Brandon Royval, Brandon Moreno vai em busca de recuperação e terá pela frente o embalado Amir Albazi, que vem embalado por seis vitórias consecutivas e está invicto no Ultimate, com cinco triunfos em sequência.

Além disso, o card do UFC Edmonton contará com cinco brasileiros em ação. No card principal, os brasileiros Caio Machado e Brendson Ribeiro medem forças nos meio-pesados. Já no card preliminar, Pedro Munhoz, Ariane da Silva e Rodrigo "Zé Colmeia" enfrentam Aiemann Zahabi, Jasmine Jasudavicius e Alexandr Romanov, respectivamente.



Duelo entre brasileiros agita evento no Canadá



Ainda sem vencer após duas lutas na organização, Caio Machado (8v-3d-1e) decidiu baixar de categoria em busca de novos ares para a sua carreira. Seu primeiro compromisso na nova faixa de peso será contra o seu compatriota Brendson Ribeiro (15v-7d-1NC), que também possui o mesmo retrospecto de duas derrotas consecutivas no Ultimate. Com nove triunfos por nocaute na carreira, o lutador paraense quer entregar uma atuação de alto nível, como a apresentada no Contender Series, que o fez conquistar o contrato com o Ultimate.

Caio Machado e Brendson Ribeiro ficarão frente a frente (Foto: Reprodução/UFC)

Outros brasileiros no card do UFC Edmonton



Um dos atletas mais experientes do plantel do Ultimate, Pedro Munhoz (20v-9d) sobe no octógono para medir forças com o canadense Aiemann Zahabi (11v-2d) no UFC Edmonton. Sem conquistar um resultado positivo desde abril de 2023, o lutador paulista sonha com mais grande noite na organização, assim como foram as que ele derrotou nomes como Cody Garbrandt, Bryan Caraway e Rob Font.



Após ver sua sequência de três triunfos consecutivos ser interrompido pela sua compatriota Karine Silva, Ariane da Silva (17v-9d) quer “descontar” o resultado negativo na canadense Jasmine Jasudavicius (11v-3d), que contará com o apoio de boa parte da arena em Edmonton.



Depois do nocaute sofrido para Derrick Lewis em sua primeira luta principal no Ultimate, em maio, Rodrigo "Zé Colmeia" (11v-2d) quer provar no UFC Edmonton que tudo não passou de um “acidente de percurso”. Para isso, o atleta mineiro terá superar o moldavo Alexandr Romanov (17v-3d), que vem de três derrotas em suas últimas quatro apresentações.



CARD COMPLETO:



UFC Edmonton

Edmonton, no Canadá

Sábado, 02 de novembro de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7kg): Brandon Moreno x Amir Albazi

Peso-mosca (até 56,7kg): Erin Blanchfield x Rose Namajunas

Peso-pesado (até 120,2kg): Derrick Lewis x Jhonata Diniz

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Caio Machado x Brendson Ribeiro

Peso-médio (até 83,9kg): Marc-Andre Barriault x Dustin Stoltzfus

Peso meio-médio (até 77,1kg): Mike Malott x Trevin Giles



Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-galo (até 61,2kg): Aiemann Zahabi x Pedro Munhoz

Peso-mosca (até 56,7kg): Ariane da Silva x Jasmine Jasudavicius

Peso-galo (até 61,2kg): Charles Jourdain x Victor Henry

Peso-pena (até 65,7kg): Jack Shore x Youssef Zalal

Peso-pesado (até 120,2kg): Alexandr Romanov x Rodrigo "Zé Colmeia"

Peso-galo (até 61,2kg): Serhiy Sidey x Garrett Armfield

Peso-galo (até 61,2kg): Chad Anheliger x Cody Gibson

Peso-mosca (até 56,7kg): Jamey-Lyn Horth x Ivana Petrovic

