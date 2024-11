R1 Fighting Series 4 promete grandes lutas no Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação)

Publicado 03/11/2024 12:00

O R1 Fighting Series anunciou data, local e luta principal de sua próxima edição: será no dia 15 de novembro, no Clube Ginástico Português, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O protagonismo do card fica por conta dos pesos-moscas Antônio César e Hugo Paiva. Amazonense, Antônio César venceu 9 das 11 lutas que disputou, cartel idêntico do paulista Hugo Paiva.



O R1 Fighting Series 4 será transmitido ao vivo pela BandSports, a partir das 19h30, no horário de Brasília. O acesso ao evento será exclusivo para convidados. Para outras informações, siga o perfil oficial do R1 no Instagram: @r1fightingseries.