Robson Conceição foi derrotado na luta principal do evento em Nova York (EUA) - (Foto: Reprodução)

Robson Conceição foi derrotado na luta principal do evento em Nova York (EUA) (Foto: Reprodução)

Publicado 04/11/2024 08:00

Robson Conceição não conseguiu manter o cinturão da WBC (Conselho Mundial de Boxe) em sua primeira defesa de título mundial. O "Brabo", campeão olímpico na Rio-2016, reencontrou O'Shaquie Foster na noite de sábado (2), em Nova York (EUA). Após uma luta marcada pelo forte equilíbrio, o americano venceu a revanche por decisão dividida e recuperou a coroa do super-pena.



A aguardada revanche começou com Robson Conceição controlando mais a disputa e conectando os golpes mais contundentes. O brasileiro se movimentava e acertava, sobretudo, ataques no corpo. Aos poucos, O'Shaquie Foster foi crescendo na disputa e passando a incomodar o brasileiro.