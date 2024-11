Brandon Moreno conquista grande vitória no UFC Edmonton e volta a sonhar com cinturão - (Foto: Reprodução)

Publicado 03/11/2024 19:00

Ex-campeão do Ultimate, Brandon Moreno retornou à boa forma e teve uma atuação dominante na luta principal do UFC Edmonton, no Canadá, na noite deste sábado (2). O mexicano controlou de ponta a ponta a luta contra Amir Albazi, em uma aula de Boxe, para vencer por decisão unânime.



O desempenho do Brasil no UFC Edmonton não foi nada animador. A única vitória brasileira ficou com Brendson Ribeiro, que enfrentou o compatriota Caio Machado. O curitibano levou a melhor por decisão dividida. Ainda no card principal, Ariane Lipski foi finalizada por Jasmine Jasudavicius. Já Pedro Munhoz e Rodrigo Zé Colmeia foram superados por Aiemann Zahabi e Alexandr Romanov, respectivamente, nas lutas preliminares.

Nos três primeiros rounds, Brandon Moreno foi se impondo como lutador mais experiente e controlou a disputa. Apesar de alguns ataques de Amir Albazi, o ex-campeão não se intimidava, seguia andando pra frente e conectando os melhores ataques. O mexicano não dava brechas para o iraquiano gostar da luta e seguia aplicando o nível alto do seu Boxe.Precisando reagir no main event do UFC Edmonton, Albazi não conseguia achar a distância mais adequada para atacar e ainda sofria com o Boxe refinado de Moreno. Na quinta parcial, quando tentou a luta agarrada como última alternativa, "The Prince" viu o adversário defender e ainda acertar um gancho no queixo, onde quase foi nocauteado. Por decisão unânime, Brandon Moreno ficou com a vitória e interrompe a série de duas derrotas seguidas. Já Albazi conhece o primeiro resultado negativo no UFC.O primeiro round foi marcado por equilíbrio, mas Brendson Ribeiro acabou sendo mais eficiente nos golpes e impondo melhor o plano de jogo para controlar a distância e ir tocando o rival. Já Caio Machado buscava circular o cage e tentava responder em contragolpes. No segundo assalto, o paulista voltou mais agressivo e passou a ditar ações, porém sofria com alguns ataques do compatriota.Nos últimos cinco minutos do duelo no UFC Edmonton, os brasileiros deixaram um pouco a tática de lado e ativaram o modo coração. Os dois passaram a trocar golpes, com alternância de domínio. Caio emplacou algumas combinações, enquanto Brendson respondia com diretos limpos. Ao término do confronto, Ribeiro conquistou a vitória por decisão dividida no meio-pesado e venceu a primeira na companhia, onde interrompeu uma série de duas derrotas seguidas. Já Machado ainda não sabe o que é vencer no Ultimate e amarga o terceiro revés consecutivo.Ariane Lipski teve maior controle do combate no primeiro assalto, quando conectou bons golpes e controlou a distância. Levando a pior em pé, Jasmine Jasudavicius conseguiu uma queda e terminou a parcial por cima. Já o segundo round foi amplamente dominado pela canadense. A atleta da casa rapidamente derrubou no single leg e foi progredindo o jogo. No minuto final, iniciou uma série de golpes na cabeça paranaense, que quase foi nocauteada.No último round não teve jeito. Jasudavicius adotou a mesma tática, derrubou a brasileira com facilidade e, desta vez, foi em busca da finalização. A lutadora encaixou o triângulo de mão e forçou Lipski a dar os três tapinhas. Com o resultado no UFC Edmonton, Jasmine embala a terceira vitória seguida no peso-mosca, enquanto Ariane conhece a segunda derrota consecutiva.Os primeiros cinco minutos não tiveram momentos mais agudos. Pedro Munhoz controlava o centro do cage e aplicava alguns jabs, enquanto Aiemann Zahabi circulava o octógono e tinha ataques mais limpos. No segundo round, o panorama do duelo permaneceu o mesmo. O canadense, com uma maior envergadura, utilizava desse fator para colocar jabs e frear as investidas do paulista.A última parcial não teve mudanças significativas na estrutura do combate. Zahabi, com um Boxe de alto nível, ditou o ritmo da luta e foi controlando a movimentação para impedir que Pedro fosse mais efetivo. O brasileiro buscou o infight, mas sem sucesso. Após 15 minutos, o canadense ficou com a vitória por unanimidade no UFC Edmonton e engata a quinta vitória seguida nos galos, onde deve entrar no Top 15. Já Munhoz conhece o terceiro revés seguido e fica em situação delicada na companhia.O primeiro round foi marcado por amplo domínio de Alexandr Romanov, que rapidamente encurtou e passou a pressionar Rodrigo Zé Colmeia na grade. Após aplicar joelhadas no brasileiro, o moldavo derrubou e ficou trabalhando golpes no ground and pound. Já na segunda parcial, o mineiro iniciou de forma mais agressiva e levava perigo quando a luta se desenvolvia no centro do cage, porém voltou a sofrer com o clinch do europeu na grade.No último assalto, Romanov estava visivelmente mais cansado e não conseguia ter a mesma força de antes para pressionar Zé Colmeia na grade. O brasileiro até conectou mais golpes, mas não chegou a ser contundente a ponto de criar uma ameaça maior. No fim, por decisão unânime, "King Kong" ficou com a vitória no UFC Edmonton e se reabilita na companhia. Já Rodrigo conhece o segundo revés seguido e começa a liga o sinal de alerta no peso-pesado.Brandon Moreno derrotou Amir Albazi por decisão unânime dos juradosErin Blanchfield derrotou Rose Namajunas por decisão unânime dos juradosBrendson Ribeiro derrotou Caio Machado por decisão dividia dos juradosJasmine Jasudavicius finalizou Ariane Lipski com um triângulo de mão no 3RDustin Stoltzfus derrotou Marc-Andre Barriault por nocaute no 1RMike Malott derrotou Trevin Giles por decisão unânime dos juradosAiemann Zahabi derrotou Pedro Munhoz por decisão unânime dos juradosCharles Jourdain finalizou Victor Henry com uma guilhotina no 2RYoussef Zalal finalizou Jack Shore com um triângulo no 2RAlexandr Romanov derrotou Rodrigo Zé Colmeia por decisão unânime dos juradosSerhiy Sidey derrotou Garrett Armfield por decisão dividida dos juradosCody Gibson derrotou Chad Anheliger por decisão unânime dos juradosJamey-Lyn Horth derrotou Ivana Petrovic por decisão dividida dos jurados