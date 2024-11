Prestes a fazer mais uma luta no Boxe, Whindersson Nunes chegou a treinar com Alex Poatan - (Foto: Reprodução/Instagram)

Prestes a fazer mais uma luta no Boxe, Whindersson Nunes chegou a treinar com Alex Poatan (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 05/11/2024 10:00

Whindersson Nunes está na reta final da sua preparação para o duelo de Boxe contra o indiano Neeraj Goyat, que vai acontecer no próximo dia 15 de novembro, em Arlington, no Texas (EUA). O combate acontecerá no card principal do evento que terá como grande atração a aguardada luta entre Mike Tyson e Jake Paul.



Totalmente focado para mais um desafio na nobre arte, Whindersson registrou um encontro recente que teve com Alex Poatan. Por meio das suas redes sociais, o humorista aproveitou para brincar com seus seguidores e divulgou uma foto em que comparava o tamanho da sua mão com a do atual campeão meio-pesado do UFC.

Leia Mais Brendson 'salva' o Brasil no UFC Edmonton, enquanto Brandon Moreno vence luta principal

Brasileiro dá trabalho, mas perde luta e título mundial de Boxe; confira

Turma do Jiu-Jitsu adaptado de Itaguaí conquista 11 medalhas e um cinturão no World Tour da SJJSAF

A diferença de tamanho chamou bastante atenção e, rapidamente, os seguidores de Whindersson brincaram bastante com a situação, fazendo inúmeros comentários na publicação feita pelo humorista. Vale ressaltar que o piauiense chegou a fazer um treino com Alex Poatan e recebeu algumas dicas do campeão do Ultimate durante uma atividade realizada na equipe Fighting Nerds, em São Paulo.



Whindersson Nunes iniciou sua trajetória no Boxe amador, em 2019, com uma vitória sobre Mário Silva. Depois disso, em janeiro de 2022, empatou em uma luta de exibição contra o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas. Em 2023 teve o seu ano mais ativo na nobre arte. Em abril, venceu Filip Marcinek e avançou às quartas de final do torneio “Kingpyn High Stake”, mas em julho acabou sendo derrotado por Kenny Ojuederie nas semifinais. Sua última apresentação ocorreu em outubro, quando foi superado por Nathan Bartling no evento “Misfits Boxing”. A diferença de tamanho chamou bastante atenção e, rapidamente, os seguidores de Whindersson brincaram bastante com a situação, fazendo inúmeros comentários na publicação feita pelo humorista. Vale ressaltar que o piauiense chegou a fazer um treino com Alex Poatan e recebeu algumas dicas do campeão do Ultimate durante uma atividade realizada na equipe Fighting Nerds, em São Paulo.Whindersson Nunes iniciou sua trajetória no Boxe amador, em 2019, com uma vitória sobre Mário Silva. Depois disso, em janeiro de 2022, empatou em uma luta de exibição contra o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas. Em 2023 teve o seu ano mais ativo na nobre arte. Em abril, venceu Filip Marcinek e avançou às quartas de final do torneio “Kingpyn High Stake”, mas em julho acabou sendo derrotado por Kenny Ojuederie nas semifinais. Sua última apresentação ocorreu em outubro, quando foi superado por Nathan Bartling no evento “Misfits Boxing”.

Confira: