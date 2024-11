Mayra Sheetara (à direita) recebeu luvas das mãos do presidente do SFT - (Foto: Divulgação)

Publicado 05/11/2024 08:00

Oitava colocada no ranking peso-galo feminino do UFC e um dos principais nomes entre as brasileiras na maior organização de MMA do mundo, Mayra Sheetara deu uma pausa nos treinos no último fim de semana para prestigiar o SFT Outubro Rosa VII, que ocorreu no sábado (26), no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP.



Com um card 100% feminino, o evento busca ajudar na campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama – e mais recentemente de colo do útero.