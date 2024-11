Éder Cabral Filho foi o grande destaque do evento TCF 8 - (Foto: Divulgação)

Éder Cabral Filho foi o grande destaque do evento TCF 8 (Foto: Divulgação)

Publicado 06/11/2024 09:00

Com apenas 11 anos de idade, o faixa-amarela Éder Cabral Filho, representante da equipe White House Jiu-Jitsu School - apoiada pelo Studio MasterFrigo -, deu um verdadeiro show de técnica e coração no SEDA TCF 8, realizado no último sábado (2), em São Paulo. Também conhecido como "10k Lutas Casadas", o evento é um marco do Jiu-Jitsu infantil e premiou o jovem atleta com R$ 10 mil reais.



Para faturar o título e a premiação em dinheiro na categoria masculino até 40kg, Éder Cabral Filho venceu um total de quatro lutas, coroando seu desempenho de gala ao superar Nicolas “Marreta”, da Escola Melqui Galvão, por decisão dos árbitros na grande final.



"Foi uma experiência incrível, ainda mais se tratando de um GP com a maior premiação kids no Jiu-Jitsu. (...) A final foi a luta mais dura, o Marreta é um garoto muito bom, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu treino 6h por dia, com muito foco e dedicação para alcançar os meus objetivos. Sonho um dia ser campeão mundial na faixa preta", projetou o faixa-amarela.



Inspirado por nomes como Daniel 220v, Fernando Paiva e Meyram Maquiné, Éder Cabral Filho ainda tem uma longa jornada pela frente. Porém, contando com o apoio do pai, sua família e da equipe, tem tudo para chegar onde sonha no Jiu-Jitsu.



"O Éder sempre foi dedicado nos treinos, faça chuva ou faça sol, mesmo doente ele está lá dando o seu melhor. E vê-lo chorar após a vitória no TCF 8 foi emocionante demais. Ele superou problemas nos rins (endronefrose bilateral), graças a Deus e ao apoio de pessoas maravilhosas como Gessandra e Jackson Baseggio, e hoje está aí brilhando", afirmou o pai.