Jon Jones x Stipe Miocic vai valer cinturão peso-pesado do UFC - (Fotomontagem: Reprodução YouTube/TATAME)

Jon Jones x Stipe Miocic vai valer cinturão peso-pesado do UFC(Fotomontagem: Reprodução YouTube/TATAME)

Publicado 06/11/2024 18:00

Confirmado como adversário de Jon Jones em disputa de cinturão peso-pesado que vai acontecer no UFC 309, no próximo dia 16 de novembro, Stipe Miocic vem tendo que lidar com diversas críticas ao longo dos últimos meses. Isso porque o ex-campeão, mesmo sem lutar há mais de três anos, foi alçado à disputa de cinturão na categoria, enquanto o campeão interino da divisão, Tom Aspinall, continua nos bastidores aguardando por uma oportunidade.

Com uma larga experiência nas artes marciais mistas, Stipe Miocic garante que não se importa com as críticas e por muitos julgarem que ele não é merecedor de estar na posição de desafiante ao cinturão peso-pesado. Em entrevista ao site MMA Fighting, o veterano lutador americano afirmou que, por mais que tenha desejado a luta contra Jon Jones, cabe apenas ao UFC agendar as lutas e que essa é uma situação fora do seu controle."Não foi uma escolha minha. É uma luta que eu queria e o UFC me deu. Eles não precisavam fazer isso, eles me deram. Eu acredito que sim (há uma razão para lutar contra Jon Jones). Eu acredito que as pessoas querem ver isso. Eu acho que muito mais pessoas querem ver (Miocic vs Jones) do que ele (Jones) lutar contra o Aspinall", disse Stipe, que seguiu:"(Tom Aspinall) é durão, ele bate forte, é um garoto grande. É o que as pessoas querem, ele nocauteia as pessoas. Eu não escuto nada de fora. Eu, literalmente, parei de me importar (com as críticas). Eu não ligo para o que os outros dizem, realmente não ligo", finalizou.No auge dos seus 42 anos de idade, Stipe Miocic é recordista em número de defesas de cinturão no peso-pesado, com três, mas não luta desde março de 2021. Sua última aparição no octógono aconteceu na luta principal do UFC 260, quando perdeu o cinturão peso-pesado ao ser nocauteado por Francis Ngannou no segundo round.