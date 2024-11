Desafio Brasil x Portugal terminou com vitória verde e amarela por 3 a 2 - (Foto: Becker)

Desafio Brasil x Portugal terminou com vitória verde e amarela por 3 a 2 (Foto: Becker)

Publicado 06/11/2024 08:00 | Atualizado 06/11/2024 11:08

Com chave de ouro! Assim a Eurocup da ISBJJA fechou a primeira temporada do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu em um grande evento realizado no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, Portugal, para centenas de atletas. Reunindo disputas Gi & No-Gi, diversos desafios, Festival Kids, seminário com o GM Reyson Gracie, entre outras atrações, a Eurocup 2024 consagrou Gracie Barra e ZR Team Association entre as equipes.



No geral (juvenil, adulto e master), o troféu Rolls Gracie ficou com a ZR Team Association, com Gracie Barra em segundo e a GFTeam Porto em terceiro. Marcão Arte Suave e CheckMat completaram o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), título da Gracie Barra, seguida por Delariva Portugal, Marcão Arte Suave, Team Silva Projetc e Faisão BJJ, respectivamente.



Entre os atletas, destaque para os faixas-preta Lucas Farias (Focus JJ), campeão do absoluto adulto com quimono, e Isaac de Freitas (Wish Roll), campeão do absoluto adulto sem quimono. Além deles, quem também brilhou na Eurocup foi Isaac Guimarães, ouro duplo No-Gi no master, além de ouro no peso e prata no absoluto com o pano. Ao todo, o faixa-preta da equipe Cesar Maillet Team Brasil fez um total de nove lutas, incluindo o triunfo no Desafio Brasil x Portugal. Vice-presidente da ISBJJA - que tem Oscar Daniotti à frente -, Rogério Gavazza fez um balanço dos dois dias da competição.

Leia Mais Whindersson compara sua mão com a de Alex Poatan e impressiona internet; veja

Promessa da White House Jiu-Jitsu School ganha GP do TCF 8 e prêmio de R$ 10 mil

Jungle Fight 132: evento em Recife tem disputa de cinturão entre Pernambuco e Minas Gerais

"No sábado, destinado para as classes juvenil, adulto e master, tivemos lutas de altíssimo nível e muitos atletas do Brasil em ação, como os campeões do ranking nacional da CBJJD que receberam passagens para disputar o evento. Surpreendeu bastante o grande número de atletas inscritos nos absolutos, do juvenil ao master, da faixa azul até a preta. Acredito que a premiação para os campeões, que é a isenção da taxa de participação em todas as etapas do Circuito Ibérico 2025, em Portugal e na Espanha, foi um dos atrativos", avaliou Gavazza, que continuou:



"No domingo, as crianças do pré-mirim ao infanto-juvenil roubaram a cena, com o nível técnico se mantendo e o ponto alto sendo o Festival Kids, comandado pelo professor Bruno Nietzsche. Cerca de 40 crianças participaram de atividades recreativas, lutaram e reforçaram o sucesso do Festival. Depois, foi a vez do GM Reyson Gracie, patriarca da família mais famosa do Jiu-Jitsu, encerrar a Eurocup com um super seminário e chave de ouro".



Desafios são show à parte



Em meio às disputas tradicionais, Gi & No-Gi, os desafios foram um show à parte na Eurocup, com superlutas pelos Desafio Brasil x Portugal, Master Black Belt, Novos Talentos e Blue Belt - onde Duarte Silva (Coimbra MMA) levou a melhor sobre Pedro Scarpi (Old Dogs JJ). E no duelo entre brasileiros e portugueses, melhor para a torcida tupiniquim presente, que celebrou o triunfo por 3 a 2 com vitórias de Cauã Anderson (Double Five Brasil), Diego Silva (Team Silva Brasil) e Isaac Guimarães (Cesar Maillet Team Brasil).



Já no Desafio Master Black Belt, vitórias de Douglas Crespo (Gracie Barra), João Paulo Oliveira (GFTeam Porto) e Alex Ourives (Portugal Gold Team). Presidente da ISBJJA, Oscar vibrou com o sucesso da edição: "Foram lutas muito acirradas, em especial no Desafio Brasil x Portugal, com o casca-grossa e campeão do ranking da CBJJD, o faixa-preta Isaac Guimarães, finalizando no leglock quase no fim do combate e virando o placar em 3 x 2 para o Brasil. Todos estão de parabéns e a Eurocup também", encerrou. "No sábado, destinado para as classes juvenil, adulto e master, tivemos lutas de altíssimo nível e muitos atletas do Brasil em ação, como os campeões do ranking nacional da CBJJD que receberam passagens para disputar o evento. Surpreendeu bastante o grande número de atletas inscritos nos absolutos, do juvenil ao master, da faixa azul até a preta. Acredito que a premiação para os campeões, que é a isenção da taxa de participação em todas as etapas do Circuito Ibérico 2025, em Portugal e na Espanha, foi um dos atrativos", avaliou Gavazza, que continuou:"No domingo, as crianças do pré-mirim ao infanto-juvenil roubaram a cena, com o nível técnico se mantendo e o ponto alto sendo o Festival Kids, comandado pelo professor Bruno Nietzsche. Cerca de 40 crianças participaram de atividades recreativas, lutaram e reforçaram o sucesso do Festival. Depois, foi a vez do GM Reyson Gracie, patriarca da família mais famosa do Jiu-Jitsu, encerrar a Eurocup com um super seminário e chave de ouro".Em meio às disputas tradicionais, Gi & No-Gi, os desafios foram um show à parte na Eurocup, com superlutas pelos Desafio Brasil x Portugal, Master Black Belt, Novos Talentos e Blue Belt - onde Duarte Silva (Coimbra MMA) levou a melhor sobre Pedro Scarpi (Old Dogs JJ). E no duelo entre brasileiros e portugueses, melhor para a torcida tupiniquim presente, que celebrou o triunfo por 3 a 2 com vitórias de Cauã Anderson (Double Five Brasil), Diego Silva (Team Silva Brasil) e Isaac Guimarães (Cesar Maillet Team Brasil).Já no Desafio Master Black Belt, vitórias de Douglas Crespo (Gracie Barra), João Paulo Oliveira (GFTeam Porto) e Alex Ourives (Portugal Gold Team). Presidente da ISBJJA, Oscar vibrou com o sucesso da edição: "Foram lutas muito acirradas, em especial no Desafio Brasil x Portugal, com o casca-grossa e campeão do ranking da CBJJD, o faixa-preta Isaac Guimarães, finalizando no leglock quase no fim do combate e virando o placar em 3 x 2 para o Brasil. Todos estão de parabéns e a Eurocup também", encerrou.

Isaac Guimarães faturou cinco medalhas e deu show na Eurocup 2024 (Foto: Becker)

RESULADOS EUROCUP - ISBJJA:



-DESAFIO BRASIL x PORTUGAL



Cauã Anderson (Double Five Brasil) derrotou João Pedro "Franguinho" (Delariva Portugal)

Wisley Santos (BPT Portugal) derrotou Vinícios Ribeiro (Team Silva Brasil)

Lucas Bezzy (ZR Team Cascais/Portugal) derrotou Daniel Azevedo (Ares BJJ Brasil)

Diego Silva (Team Silva Brasil) derrotou Eduardo Nunes (Espaço Absoluto Portugal)

Isaac Guimarães (Cesar Maillet Team Brasil) derrotou Alan Azevedo (ZR Team Cascais/Portugal)



-DESAFIO MASTER BLACK BELT



Douglas Crespo (Gracie Barra) derrotou Eli Costa (GFTeam Porto)

João Paulo Oliveira (GFTeam Porto) derrotou Raonni Pereira (Gracie Barra)

Alex Ourives (Portugal Gold Team) derrotou Carlos Santos (CheckMat)



-DESAFIO BLUE BELT



Duarte Silva (Coimbra MMA) derrotou Pedro Scarpi (Old Dogs JJ)



-DESAFIO BRASIL x PORTUGAL - NOVOS TALENTOS



Pedro lima (R1NG Brasil) derrotou Aaron Lehr (ZR Team Cascais/Portugal)

Klaus Henrique (Cesar Maillet Team Brasil) derrotou Murilo Calafange (Art Suave Portugal)

João Victor Campos (Team Silva Brasil) derrotou Victor Silveira (Mondego JJ Portugal)



-DESAFIO NOVOS TALENTOS - PORTUGAL



Vasco Freitas (GFTeam Porto) derrotou Lucas Paez (CheckMat)

Bernardo Braz (Old Dogs JJ) derrotou Klaus Henrique (Cesar Maillet Team)

Djamaira Arrulo (Team FS) derrotou Eloany Ferreira (GFTeam Porto)

Cauã Anderson (Double Five Brasil) derrotou João Pedro "Franguinho" (Delariva Portugal)Wisley Santos (BPT Portugal) derrotou Vinícios Ribeiro (Team Silva Brasil)Lucas Bezzy (ZR Team Cascais/Portugal) derrotou Daniel Azevedo (Ares BJJ Brasil)Diego Silva (Team Silva Brasil) derrotou Eduardo Nunes (Espaço Absoluto Portugal)Isaac Guimarães (Cesar Maillet Team Brasil) derrotou Alan Azevedo (ZR Team Cascais/Portugal)Douglas Crespo (Gracie Barra) derrotou Eli Costa (GFTeam Porto)João Paulo Oliveira (GFTeam Porto) derrotou Raonni Pereira (Gracie Barra)Alex Ourives (Portugal Gold Team) derrotou Carlos Santos (CheckMat)Duarte Silva (Coimbra MMA) derrotou Pedro Scarpi (Old Dogs JJ)Pedro lima (R1NG Brasil) derrotou Aaron Lehr (ZR Team Cascais/Portugal)Klaus Henrique (Cesar Maillet Team Brasil) derrotou Murilo Calafange (Art Suave Portugal)João Victor Campos (Team Silva Brasil) derrotou Victor Silveira (Mondego JJ Portugal)Vasco Freitas (GFTeam Porto) derrotou Lucas Paez (CheckMat)Bernardo Braz (Old Dogs JJ) derrotou Klaus Henrique (Cesar Maillet Team)Djamaira Arrulo (Team FS) derrotou Eloany Ferreira (GFTeam Porto)