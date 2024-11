Elizeu Capoeira (ao centro) viagem com sua equipe para o UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 07/11/2024 09:00

Elizeu Capoeira teve seu adversário mudado a quatro dias para a sua luta no UFC Fight Night 247, que acontece no próximo sábado (9/11), em Las Vegas, EUA. Originalmente escalado para enfrentar o brasileiro, Nicolas Dalby precisou deixar o card, dando lugar ao estreante na organização Zach Scroggin.



O lutador da CMSystem recebeu a notícia nesta tarde, enquanto voava do Brasil para o Panamá, onde fará escala antes de voar para os EUA. Sereno como de costume, Elizeu Capoeira afirmou que a sua única preocupação era que a luta fosse cancelada, o que, para a felicidade dele, não aconteceu.



“O importante é lutar. Nos preparamos muito, então seria frustrante desperdiçar esse camp. De qualquer forma, estou muito feliz por poder lutar. Agora é chegar em Las Vegas, tirar o peso e ir para a guerra", disse o lutador, ainda dentro do avião, assim que pousou no Aeroporto Internacional Tocumen, no Panamá.



Treinador de Elizeu Capoeira, o veterano Cristiano Marcello, ratificou o sentimento de seu atleta e agradeceu ao UFC por ter conseguido um substituto para Nicolas Dalby. O líder da CMSystem também minimizou os riscos pela troca de adversário em cima da hora.