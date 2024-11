Evento é um dos principais de Jiu-Jitsu do Brasil - (Foto: Divulgação)

Publicado 07/11/2024 06:00 | Atualizado 07/11/2024 06:50

Em meio à euforia pelo ADXC 7, que acontece, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, no próximo dia 17, os cariocas têm mais um motivo para se entusiasmar. A Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro anunciou uma etapa especial do circuito AJP Tour na cidade, nos dias 15 e 16 de novembro, no Rio Centro. O torneio valerá pontos para o ranking da organização e será aberto a atletas infantis, juvenis, amadores, profissionais e masters. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, 12, e podem ser feitas através do site da AJP (https://ajptour.com/en/event/1162).



“Por toda mobilização que já vem acontecendo no Rio de Janeiro por conta do ADXC 7, entendemos que seria um bom momento para realizarmos mais uma etapa do circuito na cidade. Os atletas e os fãs podem esperar um evento de alto nível, com uma estrutura condizente com os nossos padrões em Abu Dhabi e no resto do mundo. Serão três dias incríveis, o Rio Centro vai respirar Jiu Jitsu e tenho certeza que será uma experiência única tanto para os atletas e os profissionais do Jiu Jitsu quanto para os fãs de lutas”, afirmou Elias Eberhardt, organizador do AJP Tour no Brasil.



Secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani exaltou a realização dos dois eventos no Rio de Janeiro.



“O Rio de Janeiro se consolida como um verdadeiro centro mundial do jiu-jitsu, recebendo grandes eventos como o AJP Tour e o ADXC, que vêm dos Emirados Árabes. Com a proximidade do G20, reforçamos nossa posição como um palco internacional para o esporte, promovendo não apenas a cultura e a tradição do jiu-jitsu, mas também a união entre nações. É um momento ímpar para nosso estado e para todos os praticantes", destacou Picciani.