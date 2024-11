Marcel Aragão e Wagner Guimarães deram show em Las Vegas, nos EUA - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/11/2024 07:00 | Atualizado 08/11/2024 10:59

Representantes do Botafogo Judô, os faixas-pretas Marcel Aragão e Wagner Guimarães conquistaram as medalhas de ouro e de prata, respectivamente, no Campeonato Mundial de Judô, nesta quarta-feira (6/11), em Las Vegas, EUA.



Os títulos vieram na classe de veteranos: Marcel Aragão na divisão M4, que abriga competidores entre 45 e 49 anos de idade; e Wagner Guimarães na M5, de 50 a 54 anos. Treinador do Botafogo, o sensei Jomar Carneiro exaltou o feito dos alvinegros.