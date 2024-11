Kayo Augusto (ao centro) vai representar o BJJ Storm no Mundial da IBJJF - (Foto: Divulgação)

Kayo Augusto (ao centro) vai representar o BJJ Storm no Mundial da IBJJF (Foto: Divulgação)

Publicado 08/11/2024 09:00 | Atualizado 08/11/2024 12:55

Atualmente um dos principais eventos de Jiu-Jitsu do Brasil e destaque em Minas Gerais, o BJJ Storm irá realizar sua décima edição - e última em 2024 - nos dias 23 e 24 de novembro, novamente no SESC Contagem.



Com expectativa de grandes lutas, Gi & No-Gi, o BJJ Storm 10 - entre outras atrações - também vai definir os campeões do ranking adulto, que receberão passagens para disputar o Mundial da IBJJF, em 2025, nos Estados Unidos.

Até o momento, duas vagas já estão definidas, com o faixa-marrom Fábio Lucas (Caio Gregorio Team) e o faixa-azul Kayo Augusto, da equipe Sapo Team JJ, confirmados no campeonato mais importante do mundo do Jiu-Jitsu."Estou confiante (para o Mundial)! Vai ser o campeonato mais importante da minha carreira até agora e quero representar bem a minha equipe e o BJJ Storm, ser campeão.", afirmou o faixa-azul, que completou:"Antes, porém, vou disputar a décima edição. Vai ser o último evento do ano e o mais importante. Estarei presente em busca de mais medalhas, além de prestigiar o Contest 4".Nas demais faixas do ranking adulto, sendo elas branca, roxa e preta, as disputas seguem abertas antes do BJJ Storm 10. E sobre a chance dada pelo evento de representá-los nos EUA, Kayo, que até agora faturou cinco medalhas de ouro e uma de bronze na temporada, celebrou:"É um evento que valoriza os atletas, dá muitas oportunidades, em especial para jovens de projetos sociais, como eu. E essa passagem para o Mundial da IBJJF é a prova disso", encerrou.Junto às tradicionais disputas com quimono, o BJJ Storm 10 terá duelos No-Gi no juvenil, adulto e master, além do BJJ Storm Contest 4, com superlutas entre professores no sábado (26) a partir das 19h. As inscrições estão abertas no site www.bjjstorm.com.br.