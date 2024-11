Jéssika Bartoli foi bronze peso e absoluto no Pan No-Gi 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/11/2024 13:00 | Atualizado 08/11/2024 18:24



Vivendo uma grande temporada, em especial nas competições de Jiu-Jitsu sem quimono, a faixa-preta Jéssika Bartoli voltou a entrar em ação na última semana, quando disputou o Pan No-Gi da IBJJF, realizado entre os dias 1 e 3 de novembro, no Texas (EUA).



Lutando no master 1, Jéssika Bartoli foi bronze na divisão meio-pesado e no absoluto, subindo no pódio duas vezes. O resultado desejado, claro, era o ouro duplo, mas a faixa-preta da CheckMat sabe que sua evolução é um processo até chegar onde almeja.



"Estar nesse pódio peso e absoluto foi muito importante para mim, logo no meu primeiro Pan No-Gi e me senti muito feliz por estar competindo novamente depois de alguns meses. Pude perceber uma melhora no meu jogo em pé, parte que venho treinando bastante desde a última competição", disse a brasileira, que completou:



“No geral foi um bom campeonato, fiz boas lutas, entretanto ainda não foi o que esperávamos, mas continuarei trabalhando duro para o Mundial No-Gi, que será daqui a um mês, e irei atrás de melhores resultados”.