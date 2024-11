Carlos Prates (à direita) vai enfrentar Neil Magny na luta principal - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 09/11/2024 16:00

O UFC Apex, em Las Vegas (EUA), recebe neste sábado (9) o UFC Vegas 100. Fazendo sua primeira luta principal pela organização, onde chegou este ano, o brasileiro Carlos Prates terá pela frente o experiente atleta norte-americano Neil Magny, em duelo válido pela divisão dos meio-médios. Em caso de vitória, o atleta da Fighting Nerds deve chegar ao Top 15 da categoria até 77kg.



Além de Carlos Prates, o UFC Vegas 100 contará com outros quatro brasileiros em ação. No card principal, na categoria peso-palha, Luana Pinheiro enfrenta Gillian Robertson. Já no card preliminar, a peso-palha Denise Gomes, o peso meio-médio Elizeu Capoeira e o peso-médio Antônio Trocoli encaram Karolina Kowalkiewicz, Zachary Scroggin e Tresean Gore, respectivamente.

Luana (à esquerda) quer voltar ao caminho das vitórias (Foto: Reprodução/UFC)

Com três vitórias conquistadas em suas últimas quatro lutas, duas delas por nocaute, Denise Gomes (9v-3d) sobe ao octógono do UFC Apex sonhando com um novo resultado positivo que a coloque no Top 15 da divisão peso-palha. Caso supere a polonesa Karolina Kowalkiewicz (16v-8d), que vem de derrota para Iasmin Lucindo, em maio, a brasileira poderá ver o seu nome figurar entre as principais atletas da categoria até 52kg.Inicialmente escalado para uma revanche com Nicolas Dalby, contra quem estreou no Ultimate em 2015, Elizeu Capoeira (24v-8d-1e) viu seu adversário ser substituído a poucos dias do evento devido a uma lesão. Seu novo oponente será Zach Scroggin (7v-0d), invicto em sete lutas na carreira - com cinco triunfos pela via rápida - que faz sua estreia no Ultimate.Após estrear no Ultimate com pouco tempo de preparação e ser nocauteado por Shara Magomedov em junho, Antonio Trócoli (12v-4d) terá o seu primeiro compromisso na organização com camp completo. No card preliminar do UFC Vegas 100, o brasileiro medirá forças com o norte-americano Tresean Gore (4v-2d), que está há dois anos afastado do octógono.Peso meio-médio (até 77,1kg): Neil Magny x Carlos PratesPeso-médio (até 83,9kg): Gerald Meerschaert x Reinier de RidderPeso-galo (até 61,2kg): Gaston Bolaños x Cortavious RomiousPeso-palha (até 52,1kg): Luana Pinheiro x Gillian RobertsonPeso-médio (até 83,9kg): Mansur Abdul-Malik x Dusko TodorovicPeso-palha (até 52,1kg): Karolina Kowalkiewicz x Denise GomesPeso meio-médio (até 77,1kg): Elizeu Capoeira x Zachary ScrogginPeso meio-médio (até 77,1kg): Matthew Semelsberger x Charles RadtkePeso-galo (até 61,2kg): Cody Stamann x Da'Mon BlackshearPeso-médio (até 83,9kg): Tresean Gore x Antonio TrócoliPeso-galo (até 61,2kg): Melissa Mullins x Klaudia Sygula