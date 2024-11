Lenda do Boxe, Mike Tyson adiou sua volta ao esporte por problemas de saúde - (Foto: Reprodução)

Lenda do Boxe, Mike Tyson adiou sua volta ao esporte por problemas de saúde (Foto: Reprodução)

Publicado 10/11/2024 10:00

A aguardada luta entre Mike Tyson e Jake Paul, programada para a próxima sexta-feira (15), em Dallas (EUA), era para ter acontecido no mês de julho - há cerca de quatro meses. No entanto, "Iron Mike" sofreu grave um problema de saúde durante voo doméstico nos Estados Unidos e chegou a perder 26kg no processo de recuperação.



A emergência médica com Mike Tyson aconteceu no dia 26 de maio, quando estava se deslocando de Miami para Los Angeles. No programa "Countdown: Paul vs. Tyson", da Netflix, a lenda do Boxe revelou o susto que levou com a úlcera hemorrágica.



"Fui ao banheiro (dentro do avião) e vomitei sangue. A próxima coisa que sei é que estou no chão. Eu estava defecando um líquido preto. Eu estava indo muito bem e, de repente, comecei a me sentir cansado e estava explicando ao meu treinador: 'não sei o que há de errado comigo'", relatou o ex-campeão mundial.