Mike Tyson garantiu que a luta de Boxe contra Jake Paul será real (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 13/11/2024 11:00

No auge dos seus 58 anos, Mike Tyson vai para um desafio que, para muitos, pode ser bastante arriscado. Na próxima sexta-feira (15), no Texas (EUA), o ex-campeão mundial peso-pesado vai enfrentar o youtuber e pugilista Jake Paul, que aos 27 anos, vem crescendo no cenário do Boxe e, nos últimos anos, contabilizou vitórias sobre ex-lutadores do UFC.



Considerado um dos maiores nomes da história do Boxe, Mike Tyson não tem mais nada a provar dentro da modalidade, mas o desafio de enfrentar um adversário 30 anos mais novo o motiva para o retorno à nobre arte. Por conta da grande diferença de idade entre ambos, os fãs têm se questionado se o duelo será "pra valer" ou se terá um caráter de exibição, o tem acontecido com frequência no esporte.