BTT Juiz de Fora vai em busca de títulos na sexta etapa do Campeonato Mineiro da LMJJ - (Foto: Reprodução)

BTT Juiz de Fora vai em busca de títulos na sexta etapa do Campeonato Mineiro da LMJJ (Foto: Reprodução)

Publicado 12/11/2024 10:00 | Atualizado 12/11/2024 17:07

No próximo fim de semana, dias 16 e 17 de novembro, Juiz de Fora-MG será palco da sexta e última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da LMJJ em 2024. Bastante aguardo, o evento vai definir os campeões do ranking, entre equipes e atletas, e terá a BTT de Juiz de Fora presente em busca de títulos.



O time, comandado pelo faixa-preta Ricardo Marques, soma bons resultados na temporada lutando em casa e espera repetir a dose na etapa final: "Seguimos treinando forte, sempre em busca de melhorar, tanto na parte técnica como na física. Ainda não tenho a lista de todos os atletas que irão participar, mas o nosso objetivo é sempre procurar melhorar, seja na vitória ou na derrota, aprender sempre", projetou.

Com inscrições esgotadas, a expectativa é por uma competição acirrada e de alto nível. Além disso, Ricardo prevê a LMJJ mantendo o padrão que fez dos eventos da Liga um sucesso em Minas Gerais."Aguardamos o mesmo padrão das etapas anteriores, buscando corrigir os erros e manter o que deu certo. Ao meu ver a LMJ está indo muito bem, proporcionando aos competidores bons eventos, com uma boa organização. Este ano participamos apenas das etapas em Juiz de Fora, mas em 2025 pretendermos ir nas etapas em outras cidades também".Com disputas Gi & No-Gi, a sexta etapa da LMJJ ainda contará com diversas superlutas e uma homenagem especial ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e mais recentemente de colo do útero.Ao fim da temporada, serão premiados, através do ranking, as melhores equipes e os atletas que receberão passagens para o Mundial da IBJJF e o Pan Kids, ambos em 2025, nos Estados Unidos.